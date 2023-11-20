التكامل التجاري رغبة الشعوب العربية.. كواليس اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن التكامل العربى رغبة شعبية قبل أن تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائى، قبل الاقليمى.



وأضاف “الوكيل” خلال كلمته بملتقى الأعمال المصري السعودي في تسخته الثالثة، أن الحكومات المتعاقبة قامت بجهد واضح فى هذا الإطار، من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة.





وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه رغم مليارات الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، فإن ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض ويلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل كريمة لأبنائنا.



وتابع “الوكيل”: “الارادة السياسية تساير الإرادة الشعبية فى توجهاتها، إدراكًا واعيًا منها للواقع الإقليمي والعالمي الجديد، فيجب علينا ان نعمل باسرع ما يمكن، لازالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق بلدينا لتلك الغايات ومنها ”السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر، وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء فورًا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية".

وأكد أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الافريقى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3 مليار مستهلك".

وأكمل: " علينا أن نستغل سويا ما تطرحه دولتينا، فمصر تطرح لكم اليوم فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملاين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، والفرص المستحدثة في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة.



وأشار إلى أن مجلس الأعمال اليوم، تناول الفرص المتاحة، ولكن الأهم هو تجفيف منابع العقبات من خلال تشريعات ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف لمواجهة تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية.



واكد علي دور القطاع الخاص من الجانبين لخلق تحالفات، تبنى وتصنع وتنشر النماء والتنمية، من اجل مستقبل أفضل لدولتينا.