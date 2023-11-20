الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العاهل الأردنى يحذر من مواصلة التصعيد والعنف من قبل المستوطنين فى الضفة الغربية

العاهل الأردني
العاهل الأردني

أكد الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، خلال لقائه مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ضرورة وقف الحرب على غزة، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

والتقى الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الإثنين، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.

 ملك الأردن يؤكد ضرورة الضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع

وأكد العاهل الأردني ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على غزة، وفك الحصار المفروض عليها، والضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع، محذرًا  من الآثار الكارثية جراء الحرب البشعة الدائرة، التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين العزّل، كما حذر من مواصلة التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشدد العاهل الأردني على أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لملك عبدالله الثاني غزة

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