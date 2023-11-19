الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ملك الأردن يستقبل فون دير لاين ويحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

من اللقاء
من اللقاء

استقبل  العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأحد، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار الجهود المكثفة المبذولة لوقف الحرب على غزة.

وأكد العاهل الأردني ضرورة التحرك فورًا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

تفاقم الوضع الإنساني في القطاع

وحذر العاهل الأردني من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية احترامًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.


وشدد العاهل الأردني على أن استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها.


وجدد جلالته التأكيد على ضرورة العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، لافتًا إلى دور الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

رئيسة المفوضية الأوروبية

 

من جانبها، عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقديرها لدور الأردن في مجال الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، ودور المستشفى الميداني العسكري بهذا الخصوص.


وأشادت بجهود جلالة الملك السياسية من أجل حل القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.


وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية رفضها لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين، كما أكدت أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس.


وتم التأكيد خلال اللقاء على إدانة العنف من قِبل المستوطنين في الضفة الغربية.
 


وسائل إعلام إسرائيلية

 

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الاشتباه بتسلل طائرتين بدون طيار "درونز" من لبنان إلى الجانب الإسرائيلي في منطقة القطاع الأوسط للحدود.


وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية باعتراض طائرتين بدون طيار تسللتا من لبنان، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية، وفقًا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.


من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة بدون طيار عند الحدود مع لبنان.


يأتي ذلك فيما دوت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة بمنطقتي القطاع الأوسط والغربي للحدود مع لبنان.


وفي وقت سابق، قالت جماعة حزب الله اللبنانية، إن مقاتليها استهدفوا 3 مواقع إسرائيلية في الضهيرة وجل العلام والجرداح وحققوا ما وصفها بـالإصابات المؤكدة.

العاهل الاردني رئيسة المفوضية الأوروبية القطاع الدعم الإنساني المفوضية الاوروبية الامم المتحدة

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