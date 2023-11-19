الاتحاد الأوروبى يدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة فى غزة

قال ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن معاناة الضحايا المدنيين تتركز الآن في غزة، ونحتاج إلى جهود مشتركة لدعم السلام والاستقرار، وإقرار الهدنة الإنسانية التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي.

وأوضح بوريل، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية القطري في العاصمة القطرية الدوحة، أن حل الدولتين هو الحل الأمثل للصراع، مشيرًا إلى أن أعداد الضحايا من المدنيين خاصة الأطفال في غزة تدعونا إلى ضرورة العمل لوقف العنف.

وقال: "ندعو إلى هدن إنسانية فورية ملحة ومستدامة، ونجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وشدد بوريل على تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يضغط على جميع الأطراف لتمكين اتفاق إطلاق سراح الرهائن.

رابطة العالم الإسلامى تدين قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة فى غزة

وسبق ودانت رابطة العالم الإسلامي إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قصف مدرسة الفاخورة التابعة لـ"الأونروا" في قطاع غزة.

وندد أمين عام الرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجرائم الهمجية المروّعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وشدَّد على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لهذا الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية، بوضع حدٍّ للجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء، وإخضاع مرتكبيها للمحاسبة وفق الشرعية الدولية، والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار.

وزارة الخارجية الكويتية تدين استهداف غزة

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الكويتية رفض دولة الكويت القاطع للاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المدنيون العزّل في قطاع غزة.

وجددت مطالبتها بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني والمنظمات والجمعيات الإغاثية والعاملين فيها، داعيةً إلى ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.