الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

باركتها 192 دولة.. 10 كتب توثق ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الطفل

اليوم العالمي لحقوق
اليوم العالمي لحقوق الطفل

يحتفل العالم اليوم الإثنين، بـ اليوم العالمي لحقوق الطفل، والذي اعتمدته منظمة اليونسيف ــ إحدي منظمات هيئة الأمم المتحدة ــ في مثل هذا اليوم من العام 1959 بإعلان حقوق الطفل. 

وجاء الاحتفال بهذا اليوم، تزامنًا مع ذكرى توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 من قبل 192 دولة، حيث صادقت عليها جميع الدول ما عدا الولايات المتحدة التي وقعت عليها دون تصديق.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالي أبرز المؤلفات التي تناولت حقوق الطفل.

حقوق الطفل في التشريعات والمواثيق 

أولي هذه المؤلفات، كتاب "حقوق الطفل في التشريعات الوضعية والمواثيق الدولية"، من تأليف وإعداد الدكتور محمد حميد الرصيفان العبادي.

ويستعرض عوامل وأسباب عدم حصول أطفالنا في الوطن العربي والعالم الإسلامي على الحقوق الأساسية وليس الكمالية التي ينعم بها أطفال العالم المعاصر المتحضر، رغم وجود الإطار القانوني لقواعد الحماية والغير مفعلة بل ومهملة كليا في بعض البلدان.

 

“حقوق الطفل في التاريخ”

والكتاب الذي نستعرضه في اليوم العالمي لحقوق الطفل، من تأليف عوض خلف، وياسر طالب. 

ويستعرض الكتاب في 4 فصول، مفاهيم ومصطلحات البحث من تعريف المدلول حقوق، وحقوق الإنسان والطفل لغة واصطلاحا، والطفولة، والفكر، والعقلية والإنسان، والواجبات، والمجتمع، والمجتمع المدني والقانون، والمبادئ العامة وغيرها.

كما يتناول الكتاب حقوق الطفل في التراث الإنساني: حقوق الطفل في المجتمعات البدائية، في الدولة البابلية، في الدولة الآشورية، في الدولة العبرانية القديمة، وعند الصينيين القدماء، وعند المصريين القدماء، عند اليونانيين، والأثينيين، والرومان.

كما يسلط الضوء علي حقوق الطفل في الشرائع السماوية، من خلال الديانات الإبراهيمية الثلاثة، الديانة اليهودية، الديانة المسيحية، والدين الإسلامي. ويختتم الكتاب باستعراض حقوق الطفل في المواثيق والقوانين الدولية.

كتاب حقوق الطفل

كتاب من تأليف الكاتب عبد القادر الشيخلي، ويستعرض الكثير من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل أخذت بما قرّره الإسلام للطفل في ذلك الشأن، نظرًا لعدالتها وإنسانيتها وواقعيتها ودورها في نمو الطفل ورعايته، مستشهدًا بالكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحرص على حقوق الطفل ومكانته وفقًا لتعاليم النبي عليه السلام.

“حقوق الطفل في الإسلام”

وفي اليوم العالمي لحقوق الطفل، ذكر كتاب “حقوق الطفل في الإسلام”. من تأليف حسين أحمد الخشن. 

ويتناول الكتاب الطفولة مفهومها ومراحلها، وانتقاد لاتفاقية حقوق الطفل العالمية، حيث يشير مؤلف الكتاب، إلي أن هذه الاتفاقيات أغفلت تحديد صريح لبداية الطفولة، وهل أنها ترجع إلي مرحلة الحمل أو تبدأ مع الولادة؟. ويوضح المؤلف أن هذا السكوت متعمد يهدف إلي تجنب إعطاء موقف حاسم من قضية خلافية بين الدول الأعضاء. 

ويشدد المؤلف علي أن أسباب رفض هذا التحديد: فإن الإقرار بأن الطفولة تبدأ في مرحلة الحمل يتضمن رفضا كليا لمبدأ الإجهاض، بوصفه عملا عدوانيا علي حق الطفل في الحياة، الأمر الذي يرفضه المتساهلون في أمر الإجهاض والمبيحون له.

اليوم العالمي لحقوق الطفل

 

"حق الطفل في التعليم"

يبحث الكتاب في حقوق الأطفال جميعًا ومن ضمنها الحق في الحصول على التعليم المناسب الذي يتناسب مع احتياجاتهم، سواء أكانوا فقراء، أم مشردين دون مأوى، أم معوقين، أم يجب عليهم العمل ليحصلوا على القوت اليومي. كما يبحث في العقبات التي تواجه الأطفال أحيانًا تلك العقبات التي يجب عليهم التغلب عليها كي يحصلوا على حقهم المشروع.

 

"حق الطفل في الصحة”

يبحث الكتاب في حقوق الأطفال جميعًا ومن ضمنها الحق في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة الذي تتناسب مع احتياجاتهم، سواء أكانوا فقراء، أم مشردين دون مأوى، أم معوقين، أم يجب عليهم العمل ليحصلوا على القوت اليومي، ويبين أيضًا حاجة الأطفال إلى الطعام المغذي والماء النظيف ليتمتعوا بصحة جيدة.

كما يتناول أيضًا الثقافة الصحية للأطفال بحيث يمكنهم أن يتجنبوا الأمراض ويحموا أنفسهم ضد أمراض مثل فيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز مثلًا، كما يبحث في العقبات التي تواجه الأطفال أحيانا،ً تلك العقبات التي يجب عليهم التغلب عليها كي يحصلوا على حقهم المشروع.

كتاب “حق الطفل في السلامة”

يبحث الكتاب في حقوق الأطفال في الحصول على حياة آمنة، سواء أكانوا فقراء، أم مشردين دون مأوى، أم معوقين، أم يجب عليهم العمل ليحصلوا على القوت اليومي، أم أنهم يعيشون في أمكنة تتعرض للحروب، أو أنهم يعيشون في أماكن ينتشر فيها أو يسود العنف، وسواء أكانوا ذكورًا أم إناثًا، كما يبحث في العقبات التي تواجه الأطفال أحيانًا، تلك العقبات التي يجب عليهم التغلب عليها كي يحصلوا على حقهم المشروع.

.

اليوم العالمى لحقوق الطفل منظمة اليونيسيف منظمة الأمم المتحدة حقوق الطفل في الإسلام حقوق الطفل في المواثيق الدولية حق الطفل في التعليم والصحة والأسرة

مواد متعلقة

مريانا برسوم لـ"الدستور": "عالم خاص" بداية اعتراف حقيقي بمشاكل الأطفال النفسية

القصة الكاملة لخلاف "علية" التونسية مع الشاعر حسين السيد

الأكثر قراءة

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

هذه الأطعمة تساعدك في تحسين جهازك الهضمي

التنظيم والإدارة: الانتهاء من قرارات ترقية العاملين فى 50 جهة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

ارتفاع سعر الذهب اليوم الاثنين 20-11-2023 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

بايدن من حفلة الديك الرومى: صفقة المحتجزين "باتت قريبة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟