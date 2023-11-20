"الداخلية" تُساهم بعدة مبادرات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل 2023

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالاحتفاء باليوم العالمى لحقوق الطفل حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من (مدارس الأطفال «أصحاء – ذوى احتياجات خاصة» – دور رعاية الأطفال الأيتام «أصحاء – ذوى احتياجات خاصة» – مستشفيات الأطفال)، وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية.

وفى هذا الإطار قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم يوم ترفيهى بإدارة شرطة الخيالة بالقاهرة لـ (100) طفل من طلبة مدارس القاهرة، حيث تم استقبالهم باحتفالية تضمنت عروض لموسيقى الشرطة وأخر للخيالة وتم توزيع الهدايا العينية عليهم، وقد لاقى ذلك استحسان الطلبة والمشرفين عليهم ويأتى ذلك إيمانا من وزارة الداخلية بأن قيمة الوعى لدى النشء يعد إحدى الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن.

كما قامت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بتنظيم زيارة لـ (50) طفلا من طلبة مدارس القاهرة، للتعرف على دور رجال الإطفاء وأساليب طرق الوقاية من أخطار الحرائق، وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

هدايا رمزية

كما قام رجال الشرطة بتوزيع هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة وإشارات المرور بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.

كما قام قطاع المرور والحماية المدنية بتنظيم زيارة للمدينة المرورية للأطفال بالإدارة العامة للمرور بطريق الواحات بالجيزة لعدد (30) طفلا من طلبة المدارس الإبتدائية بالجيزة، وذلك للتعرف على دور رجال المرور وتعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

وقد اضطلعت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات لعدد من الأطفال (بالمدارس والمستشفيات ودور الرعاية) لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة للتعرف على الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن المواطنين وتقديم بعض الهدايا العينية لهم احتفالا بتلك المناسبة.

هذا ويقوم قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة باستقبال الأطفال وتوقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية وصرف الأدوية لهم مجانًا لمدة ثلاثة أيام إعتبارًا من يوم 20/11/2022 وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً).

هذا وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودًا إيجابيًا لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال.. حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعدين الإنسانى والاجتماعى.