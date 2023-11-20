خلال الشتاء.. روشتة طبية لأطعمة صحية لمريض القلب

يبحث كل مريض قلب على أفضل الأطعمة التى يجب الحرص على تناولها بشكل مستمر؛ للوقاية من التعرض لمزيد من المضاعفات، فيحتاج طوال الوقت لمعرفة أفضل الأطعمة المناسبة لحالتها لصحية والتى تساعده على الحماية من التعرض لاى إنتكاسه.

وقال د.جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، إن هناك مجموعة من النصائح الهامة التى تخص الوجبات الخاصة بمريض القلب، وذلك من أجل الحفاظ على حالته الصحية، التى تأتى على راسها الإهتمام بتناول الخضراوات الورقية، كالسبانخ والخس والجرجير، نظرًا لاحتوائهم على المعادن والفيتامينات اللازمة لمرضي القلب لذا يجب أن يكونوا ضمن الوجبات الأساسية لكل مريض قلب.

وأضاف عميد معهد القلب الأسبق، لـ"الدستور"، أنه من ضمن العادات الغذائية الهامة لكل مريض قلب، الحرص على تناول الفواكه وخصوصًا التوت الغني بمضادات أكسدة قوية، وهو ما يساعد على دعم مريض القلب، والمساعدة على الحصول على ما يحتاجه من عناصر غذائية هامة.

أضاف أن من ضمن العادات الغذائية الهامة تناول الحبوب الكاملة كالقمح الكامل، والشوفان والشعير، كما يفضل تناول منتجات الحليب الخالية من الدهون أو قليلة الدسم، ومن ضمن الأطعمة اللازمة لصحة مريض القلب تناول الأفوكادو فهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والبوتاسيوم.

وشدد عميد معهد القلب الأسبق على ضرورة حرص مريض القلب على تناول الماء بكميات كبيرة خلال فصل الشتاء وعدم الأنتظار حتى الشعور بالعطش خاصة أنه خلال فصل الشتاء يقل لدينا الإحساس بالعطش.