الخطيب يعقد جلسة مع كولر لمناقشة مشاكل الفريق وملف الصفقات الجديدة

يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني اليوم الإثنين، لإعادة ترتيب الأوراق الخاصة بالفريق الأول بعد تراجع الأداء والنتائج في حضور لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

ويناقش رئيس الأهلي مع كولر موقفه من الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين فى يناير سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى والاستعداد أيضا لدوري الأبطال الإفريقي والبداية أمام ميدياما الغاني.

ويتطرق الخطيب خلال الجلسة مع المدير الفني للأهلي عن موقف بعض النجوم ومناقشة ملف التجديد ويأتي علي راسها مناقشة تجديد عقد الثلاثى محمد هاني وعمرو السولية وعلي معلول، بالإضافة إلى تمديد عقد محمد الشناوى لمدة 4 مواسم وحسم مصير بيرسى تاو وكذلك تعديل عقد محمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

كما تستعرض في الإجتماع ملف صفقات يناير واللاعبين المرشحين للانضمام لصفوف الفريق في ضوء الاحتياجات التي حددها مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول.

كولر يخضع لاعبي الأهلي لقياسات الأوزان

من ناحية أخرى، يخضع لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستكمال القياسات والأوزان خاصة أن مارسيل كولر كان قد قرر فى وقت سابق توقيع عقوبات مالية على من يزيد وزنه الطبيعي في فترة الإجازة.

وقام المدير الفني بالتنسيق مع مخطط الأحمال توزيع البرنامج البدني بين اللاعبين في ظل غياب الدوليين من أجل الوقوف علي حالة كل لاعب وما صل إليه خلال فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها لمدة أسبوع.

وبدأ كولر برنامج الإعداد لمواجهة ميدياما الغاني المقرر لها 25 نوفمبر الحالى فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا بعد مراقبة المنافس ومشاهدة 5 مباريات ووضع يده علي بعض نقاط القوة والضعف للفريق الغاني قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويرغب المدير الفني للأهلي في تعويض الاخفاقات لبطولتي السوبر والدوري الأفريقي والتي خسرها الفريق الأول في بداية الموسم الجاري.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس علي ملعب مختار التتش في غياب الدوليين بعد الراحة السلبية التي حصلوا عليها لمدة أسبوع عقب التعادل الإيجابي مع الجونة بهدف لكل منهما قبل التوقف الدولي لارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.