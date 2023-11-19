تطورات مفاوضات الأهلى مع عمر كمال عبدالواحد.. وطلبات فيوتشر تهدد اكتمال الصفقة

أبدى مسئولو الأهلى دهشتهم من المطالب الكبيرة لإدارة فيوتشر نظير التخلى عن عمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان فيوتشر قد طلب ضم كريم نيدفيد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم بجانب 10 ملايين جنيه للتخلى عن عمر كمال عبدالواحد للأهلي في يناير المقبل.

ويرى مسئولو الأهلى أن تلك المطالب كبيرة قياسًا بأن عقد عبدالواحد تتبقى فيه 6 شهور فقط، ومن حقه التوقيع مجانًا لأى نادٍ فى يناير المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الأهلي عرضت صفقة تبادلية على إدارة فيوتشر بلاعب مثل كريم نيدفيد أو ثنائي من الشباب مع مبلغ مالي لن يتخطي الـ3 ملايين جنيه لإنهاء الصفقة.

وأضاف المصدر أن الأهلي ينتظر حسم اللاعب موقفه مع إدارة فيوتشر والضغط عليها للتنازل عن الشروط المالية لحسم انتقاله إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.

الأهلي يستعد لمواجهة ميدياما الغاني بعد العودة من الراحة

من ناحية أخري يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، بعد الراحة التي حصلوا عليها لمدة أسبوع عقب التعادل الإيجابي مع الجونة بهدف لكل منهما في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري بسبب التوقف الدولي لارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها 25 نوفمبر الحالى فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا على استاد السلام.

ويعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون لمتابعة الحالة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة السلبية التي حصلوا عليها وأيضًا الوقوف على قياساتهم البدنية بعد طلبه خضوع اللاعبين للأوزان على هامش المران.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.