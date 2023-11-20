الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بدء فعاليات مؤتمر أدب الطفل بدار الكتب والوثائق (صور)

مؤتمر أدب الطفل
مؤتمر أدب الطفل

بدأت منذ قليل، فعاليات مؤتمر أدب الطفل بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بكلمة الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة،  والتي أكد خلالها أهمية الاهتمام بأدب الطفل والدور المحوري الذي تقوم به دار الكتب ممثلة في مركز توثيق وبحوث أدب الطفل في رعاية المبدعين المعنيين بالأطفال وإعداد أجيال جديدة من المبدعين والكتاب.

كما كرم رئيس الهيئة عددا من الأطفال من بينهم فريدة مجدي أصغر كاتبة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، ومؤلفة كتاب "يوميات فريدة" الصادر عن دار الوهبي للنشر، وهى من المواهب التي تدربت في مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بدار الكتب. 

ومن جهته؛ أكد الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، أن مؤتمر أدب الطفل يعد أحد أهم فعاليات مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل حيث أنه ملتقى سنوي يجمع كافة المعنيين بأدب الطفل تأليفا ونقدا وبحثا.

 وشهدت الجلسة الأولى للمؤتمر حضورا كثيفا من المبدعين والنقاد والأطفال المبدعين وذلك بحضور المبدعين الكبار أحمد سويلم أحمد فضل شبلول ومسعود شومان.

ينعقد المؤتمر على مدار يومين خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 21 من الشهر ذاته، بمقر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بكورنيش النيل.

محاور المؤتمر

ويتناول المؤتمر عدة محاور كالتالي: السمات الأدبية لشعر الأطفال، الشعر والمراحل العمرية للأطفال، شعر الأطفال والهوية الثقافية، شعر الأطفال بين الفصحى والعامية، القيم الثقافية والفنية في شعر الأطفال، مستقبل شعر الأطفال في عصر التكنولوجيا، وشعر الأطفال في مرآة النقد.

وينعقد المؤتمر سنويا ضمن فعاليات مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب برئاسةالدكتور أشرف قادوس، وذلك بحضور عدد من الأدباء والنقاد والأكاديميين المهتمين بأدب الطفل في مصر والعالم العربي.

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مؤتمر أدب الطفل
مؤتمر أدب الطفل
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مؤتمر أدب الطفل
مؤتمر أدب الطفل
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