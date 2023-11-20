دهس وخطف وسطو مسلح.. تفاصيل ٢٤ ساعة حوادث فى الجيزة

شهدت محافظة الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية حالة من النشاط الأمني بعد ورود عدد من البلاغات في عدة مناطق بتوقيت متقارب وكان أبرز تلك البلاغات السطو المسلح على سيارة شركة وسرقة أكثر من مليون جنيه منها وأيضا دهس شاب طارد لصين سرقا هاتفه المحمول.

سطو مسلح

في منطقة الهرم وأثناء سير سيارة تابعة لإحدى الشركات تحمل مبلغ مليون و170 ألف جنيه من توريدات الشركة فوجئ قائدها ومرافقه بسيارة "ميني باص" تعترض طريقهما، وتطلب منهما النزول من السيارة، وأخبروهم بأنهم من رجال الشرطة، وأثناء التحدث معهم غافلهما أحد المتهمين واستولى على المبلغ المالي وفروا هاربين.

تحريات المباحث الجنائية بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، توصلت إلى هوية المتهمين من خلال مراجعة خطوط السير وتتبع طريق هروبهم وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة، حيث تبين أنهم 6 عاطلين بينهم محاسب بالشركة، وهو العقل المدبر للجريمة؛ لعلمه بخط سير السيارة المسئولة عن توريد أرباح الشركة وحملها مبالغ ضخمة، فاتفق مع الباقين ونفذوا السرقة.

ألقي القبض عليهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

دهس

في منطقة الهرم أيضا فوجئ شاب بشخصين يستقلان دراجة نارية خطفا هاتفه المحمول وفرا هاربين وأثناء مطاردته لهما دهسته سيارة مسرعة أودت بحياته في الحال.

كما تسببت السرعة الجنونية لسيارة أعلى الطريق الدائري بالعمرانية في دهس أب ونجله، حيث تبين من التحريات أنه أثناء محاولة كهربائى ونجله عبور الطريق صدمتهما سيارة ملاكي مسرعة، مما تسبب في مصرعهما جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

خطف

بسبب خلافات مالية بين سائق وصاحب مكتب مقاولات قرر الأول الانتقام من صديقه فاتفق مع زوجته على استدراجه بحجة قضاء سهرة حمراء، فاستجاب لها بالفعل مالك مكتب المقاولات، وما إن ذهب إليها فوجئ بزوجها وآخرين داخل الشقة وقاموا باحتجازه والاتصال هاتفيًا بأسرته لطلب فدية مالية منهم مقابل إطلاق سراحه.

أسرة المختطف أبلغت رجال الشرطة الذين تحركوا ونجحت تحرياتهم في إلقاء القبض على المتهمين وتحرير المختطف؛ ليتفق فيها بعد المتهمون والمجني عليه على التصالح وتنازل كليهما عن اتهامه الطرف الآخر، وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين.