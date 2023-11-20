إزالة 46 عقار من أصل 66 ضمن أعمال المرحلة الثانية لألماظة

قال الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه باق على انتهاء المرحلة الثانية لألماظة 20 عقار.

وأوضح “صابر” في تصريحات لـ"الدستور" أنه تم إزالة 46 عقار من أصل 66 عقار ضمن أعمال المرحلة الثانية.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أن أعمال التعويضات تتم بشكل عادل للجميع بما يضمن حقوق الأهالي المزالة منازلهم.

وأشار إلى أن التعويض يتم وفقا لسعر المتر بعد أن تم تقييمه من قبل الخبير المثمن لعدم إخفاق حقوق الأهالي المزالة منازلهم.

وتابع نائب محافظ القاهرة أن أعمال المرحلة الثانية من إزالات منطقة ألماظة تتم على أكمل وجة ووفقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وكان نشر حي مصر الجديدة كشفا بأسماء المستحقين بتعويضات منطقة ألماظة شرق القاهرة.

وشمل الكشف أسماء كل المستحقين لتعويض والمقرر له صرفه بمكتب البريد التابع له كل الأسماء المرفقة بالكشف.