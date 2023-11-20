وزير الصحة يتفقد سيارات الإسعاف أمام معبر رفح المخصصة لنقل الأطفال الفلسطينيين الخدج

يتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، سيارات الإسعاف أمام معبر رفح المخصصة لنقل الأطفال الفلسطينيين الخدج من قطاع غزة، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وصرح عبدالغفار، بأن الأطفال الخدج الفلسطينيين سيتم نقلهم فور وصولهم معبر رفح إلى مستشفى العريش العام ومستشفيات القاهرة.

وزير الصحة يصل العريش تمهيدا لاستقبال الأطفال الخدج

ووصل الدكتور خالد عبدالغفار، منذ قليل إلى مطار العريش تمهيدًا لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين بمعبر رفح، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.