80 سيارة إسعاف تصطف أمام معبر رفح لاستقبال الفلسطينيين من غزة

قال محمد عبيد، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن هناك حالة من الاستنفار من جانب سيارات الإسعاف المجهزة بالحضانات لاستقبال الأطفال حديثي الولادة والخدج، الذين سيأتون من قطاع غزة ، لافتًا إلى أن الحديث كان أمس على انتقال هؤلاء الأطفال من مستشفى الشفاء داخل القطاع إلي مستشفى الإماراتي بغزة، تمهيدًا لنقلهم إلي الجانب المصري.

واستعرض مراسل القناة، على الهواء مباشرة، صور اصطفاف 80 سيارة إسعاف عبر رفح البري بتوجيهات من الرئيس السيسي لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، موضحًا أن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار تحرك من مطار العريش الدولي بعد أن قام بتوديع ما يقرب من 60 مريضًا بالسرطان الذين سيتم نقلهم إلي تركيا لاستكمال العلاج.