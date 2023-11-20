الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": استشهاد 63 فلسطينيًا إثر قصف فى دير البلح والنصيرات والبريج

استشهاد فلسطيني
استشهاد فلسطيني

قالت منى عوكل، مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات كثيفة على منطقة جباليا في غزة، منذ صباح اليوم الإثنين.

وأضاف مراسلة القناة في رسالتها على الهواء مباشرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره على المستشفى الإندونيسي، فضلًا عن استشهاد نحو 63 فلسطينيا إثر قصف في دير البلح والنصيرات والبريج.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن المستعمرين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في باحته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله لليوم الثالث والأربعين على التوالي.

الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي غزة جباليا جيش الاحتلال دير البلح

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