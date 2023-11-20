أهمية ممارسة اليوجا في تعزيز صحة ووظائف القلب

عندما يتعلق الأمر بتدابير صحة القلب، يلتزم الكثير منا بروتين التمارين اليومية والوجبات الغنية بالمغذيات، ومع ذلك يواجهون خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة القلبية على مدى فترة من الزمن، قد يكون هذا بسبب مرض موجود مسبقًا، أو تاريخ عائلي، أو حتى سوء الصحة العقلية مع التوتر غير المتحرر، والميول الاكتئابية، ومشاكل القلق.

أهمية اليوجا في تعزيز صحة القلب

ووفقًا لموقع hindustantimes لقد بحثت العديد من الدراسات في تأثير اليوجا على صحة القلب على سبيل المثال، سلطت الأبحاث المنشورة في المجلات ذات السمعة الطيبة الضوء على الآثار الإيجابية لليوجا على عوامل الخطر المختلفة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أشارت المراجعات المنهجية إلى أن اليوجا قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومتلازمة التمثيل الغذائي.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعد بها اليوجا في تعزيز صحة القلب:

إدارة ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب. ثبت أن اليوغا تساعد على خفض ضغط الدم بسبب تأثيرها المهدئ على الجهاز العصبي، مما يمكن أن يحسن استرخاء الشرايين ويقلل مستويات التوتر، وكلاهما مفيد للحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية.

تقليل التوتر

يمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى تلف نظام القلب والأوعية الدموية. إن تركيز اليوجا على التنفس العميق والاسترخاء يمكن أن يقلل من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين مستوى الدهون

ارتبطت ممارسة اليوجا المنتظمة بمستويات أفضل من الدهون، بما في ذلك انخفاض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، بالإضافة إلى زيادة الكوليسترول الحميد، الذي يحمي من أمراض القلب.

إدارة الوزن

السمنة هي عامل خطر راسخ لأمراض القلب، ويمكن أن تكون اليوغا أداة فعالة لإدارة الوزن. على الرغم من أن جميع أشكال اليوغا ليست قوية، إلا أن العديد من الأساليب يمكن أن تساعد في حرق السعرات الحرارية، وحتى أشكال اليوغا اللطيفة يمكن أن تساعد في التحكم في الوزن عن طريق تقليل التوتر وتحسين اليقظة الذهنية، مما قد يقلل من الأكل العاطفي.

التأثيرات المضادة للالتهابات

الالتهاب هو عنصر رئيسي في أمراض القلب. قد يكون لليوجا تأثيرات مضادة للالتهابات في الجسم، وهو أمر مفيد لصحة القلب. ثبت أن ممارسة اليوغا تقلل من علامات الالتهابات، مثل بروتين سي التفاعلي، المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحسين اللياقة البدنية

على الرغم من أن اليوغا غالبًا ما تعتبر نشاطًا منخفض التأثير، إلا أنها يمكنها تحسين اللياقة البدنية، بما في ذلك زيادة القدرة الهوائية والقوة والمرونة والتوازن. تحسين اللياقة البدنية بشكل عام يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز الوعي بين العقل والجسم

تعزز اليوغا الوعي الذاتي واليقظة، مما قد يؤدي إلى خيارات أفضل فيما يتعلق بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة ونمط الحياة الصحي، وبالتالي يفيد صحة القلب بشكل غير مباشر.

دعم الإقلاع عن التدخين

قد تدعم اليوغا أيضًا جهود الإقلاع عن التدخين. وبما أن التدخين عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب، فإن الدور المحتمل لليوجا في مساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين يمكن أن يكون له فوائد كبيرة على صحة القلب.

إدارة مرض السكري

يمكن أن تكون اليوغا جزءًا من أسلوب الحياة لإدارة مرض السكري، وهي حالة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب. من خلال المساعدة في التحكم في نسبة السكر في الدم وإدارة الوزن، يمكن أن تكون اليوغا بمثابة مساعد مفيد لعلاجات مرض السكري الأخرى.