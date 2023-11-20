الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: ننصح بارتداء ملابس ثقيلة للأطفال وكبار السن

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية يشير إلى غطاء سحابى على شمال البلاد مع نشاط للرياح يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وتابعت الهيئة أنه يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا وخاصة للأطفال وكبار السن.

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تقل فرص سقوط الأمطار مع تقدم ساعات النهار.

سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

ويشهد، اليوم الإثنين، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2- 3) درجات مئوية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18.

لأقمار الصناعي الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار نشاط للرياح السيول

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