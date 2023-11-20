النائب أيمن محسب: وقف إطلاق النار على غزة لم يعد رفاهية.. ويؤكد: القطاع يعانى كارثة إنسانية

ثمّن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الجهود المصرية المبذولة من أجل حشد رأي عام عالمي داعم لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتواصل مع كافة الأطراف العربية والإقليمية والدولية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، حيث تلقى الرئيس اتصالا من جانب نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية.

دور الدبلوماسية المصرية

وأشار "محسب" إلى أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورا مهما في توضيح حقيقة ما يحدث في غزة للعالم، وإثبات كذب المزاعم والادعاءات الإسرائيلية، فضلا عن انضمام وزير الخارجية سامح شكري إلى أعضاء اللجنة الوزارية العربية- الإسلامية، المكلفة بالتحرك دوليًا لدعم جهود إنهاء الحرب فى قطاع غزة، للتوجه للعاصمة الصينية بكين، موضحا أن هذه اللجنة تم تشكيلها خلال القمة العربية- الإٍسلامية التى عقدت بالعاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد عضو مجلس النواب أن وقف إطلاق النار لم يعد رفاهية إنما ضرورة إنسانية لإنقاذ من يمكن إنقاذه داخل قطاع غزة، الذي يعاني كارثة إنسانية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة، موضحا أن الحرب على غزة وما تعرض له المدنيون، لا سيما الأطفال والنساء، كشف عن هشاشة القانون الدولي وازدواجية المجتمع الدولي، وانهيار قيم حقوق الإنسان التي يتشدق بها الغرب دائما، فعندما يتعلق بإسرائيل فلا مجال إلا للدعم المطلق غير المشروط.

وحذر النائب أيمن محسب من استمرار توسيع دائرة الحرب من خلال انزلاق قوى أخرى إقليمية، وهو ما يؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة، كما أنه سيكون له انعكاسات على الأمن والسلم العالميين، مطالبا الولايات المتحدة والغرب بوقف الإمدادات العسكرية المتواصلة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تصوب لتحصد أرواح الفلسطينيين، متساءلا: كيف تطالب الولايات المتحدة إسرائيل بتيسير دخول المساعدات وعلى الجانب الآخر تمدها بالسلاح الذي تستهدف به المدنيين لتحصد أرواحهم وتجبر المتبقي منهم للنزوح وترك بيوتهم وأرضهم.