روسيا وإيران يتفقان على دعم "وقف إطلاق النار في غز" ومساعدة المدنيين

دعا وزيرا خارجية روسيا وإيران اليوم الأحد إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقالا إنه يجب تقديم مساعدة عاجلة للسكان المدنيين هناك.

وقالت روسيا إن وزير الخارجية سيرغي لافروف تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بناء على طلب طهران، وقالت وزارة الخارجية الروسية: “خلال المحادثة، تركز الاهتمام الرئيسي على الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وأضاف أنه تم الإعراب عن قلق عام بشأن المواجهة المسلحة المستمرة في قطاع غزة. "تم التأكيد على الحاجة إلى وقف مبكر لإطلاق النار وتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين المتضررين."

واتهمت روسيا، الولايات المتحدة والغرب مرارا وتكرارا بتجاهل الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967.

وأشادت منظمة الصحة العالمية بالعاملين في الرعاية الصحية بمستشفى الشفاء ووصفتهم بـ”البطوليين” وسط “منطقة الموت”

وأثنت منظمة الصحة العالمية، التي قادت زيارة تقييمية ثانية لمستشفى الشفاء يوم الأحد، على العاملين في مجال الرعاية الصحية العاملين في أكبر مستشفى في غزة والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "منطقة موت".

أعلن الدكتور محمد زقوت، مدير عام المستشفيات بغزة، استشهاد 4 أطفال خدج بمجمع الشفاء الطبي، وفقا لفضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.