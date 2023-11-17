إيلي كوهين: بريطانيا الحليف الأقرب لإسرائيل

وصف وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، بريطانيا بالحليف الأقرب، حيث يتحدث عن زيارة دعم لوزير الخارجية البريطانية، ديفد كاميرون إلى إسرائيل، وفقًا لما نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

وفي جانب آخر قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه يرى أن دعم أوكرانيا ضد روسيا أمر حيوي، معربًا عن سعادته باختيار أوكرانيا لتكون أول دولة يزورها بعد توليه منصبه.

وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، إذ تعهدت بتقديم 4.6 مليار جنيه إسترليني للدولة حتى الآن، وأعلنت مؤخرًا عن حزمة بقيمة 100 مليون جنيه استرليني لمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية على تطهير حقول الألغام وصيانة مركباتها ودعم التحصينات الدفاعية لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية.