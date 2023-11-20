الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير الآثار الإسلامية بمطروح يبحث سبل رفع الوعي الأثري لدى فئات المجتمع

مدير مكتبة مصر العامة
مدير مكتبة مصر العامة بسيوة

قال محمد عمران جيري مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، إن مدير الآثار الإسلامية بمطروح قام بزيارة الصرح الثقافى الذى تم إنشاؤه على أرض الواحة حيث تفقد أقسام المكتبة والتعرف على أنشطتها المختلفة. 

بحث سبل رفع الوعى الأثرى لدى فئات المجتمع

 

وأوضح في بيان له، أنه في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على رفع الوعى وتقديم المعرفة بالتاريخ خاصة لدى الأطفال والنشء تم بحث سبل رفع الوعى الأثرى لدى فئات المجتمع من خلال تنفيذ الندوات والفعاليات المتنوعة خاصة في ظل الاهتمام الكبير بواحة سيوة.

الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة  للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥

وفى سياق آخر كان قد ناقش محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، أمس الأحد، الخطة الاستثمارية للمشروعات المقترحة  للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بحضور عدد من مشايخ وعواقل الواحة وعدد من الشباب من الفئات العمرية المختلفة ورؤساء القرى ومديري الإدارات المعنية.

مناقشة المشروعات المقترحة في قطاع الطرق والإنارة ومياه الشرب


وأوضح أنه تم مناقشة عدد من المشروعات المقترحة في قطاع الطرق والإنارة ومياه الشرب وتحسين البيئة وفقًا للاعتمادات المالية المتوفرة وحاجة عدة مناطق لإعادة تأهيلها وتطويرها بشكل حضاري لائق للمواطنين وفقًا للأولويات وتوفير البنية التحتية والخدمية بها لبدء أعمال الرصف بعد مراجعة مد البنية التحتية من الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب، والكهرباء بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل أعمال الرصف.

 

مكتبة مصر العامة بسيوة الاثار الاسلامية سيوة رفع الوعى لفئات المجتمع مطروح

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