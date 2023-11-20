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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يستقبل وزيرة التعاون الدولي بقطر لبحث دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية «لؤلؤة الخاطر»، وذلك بحضور سفير دولة قطر بجمهورية مصر العربية السفير طارق علي الأنصاري.

في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بزيارة الوزيرة والوفد القطري لمصر، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيدًا بالتحركات القطرية تجاه الأحداث الجارية في قطاع غزة.

تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين البلدين في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، خاصة الجرحى والمصابين، لتخفيف المعاناة التي يتعرضون لها نتيجة الأحداث القاسية التي يمر بها القطاع، حيث استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الجهود المصرية المبذولة ومحاور خطة العمل فيما يخص الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث.

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وشرح الوزير آليات التعامل مع الحالات المصابة التي استقبلتها مصر على مدار الأسابيع الماضية، والخدمات الطبية المقدمة لهم حسب كل حالة، موضحًا أن معظم الحالات التي تم استقبالها تعاني من جروح وإصابات حرجة، حيث يتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة، في المستشفيات المصرية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأكد الوزير أن مصر حرصت على استقبال الأطفال الفلسطينيين مرضى الأورام، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية، بالتوازي مع استقبال الجرحى والمصابين، ومن المنتظر استقبال حالات حديثي الولادة، مضيفا أن هذا العمل الإنساني يتطلب مواصلة الجهود لتوفير العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة والبالغ عددهم أكثر من 350 ألف مريض داخل قطاع غزة.

وناقش الجانبان الاحتياجات اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين سواء داخل المستشفيات بالأراضي الفلسطينية أو من خلال دعم الجهود في استقبال وعلاج الحالات بالمستشفيات المصرية.

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ضم الوفد القطري السفير خالد الحردان ممثل لجنة إعمار غزة، والسيد أحمد يوسف المالكي مدير مكتب وزيرة الدولة للتعاون الدولي، والسيد شاهين علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي، والسيد سالم جابر الحرمي سكرتير تاني مكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، والسيدة مريم أحمد المهندي سكرتير ثالث مكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، والسيدة نون نديم خبير إدارة وتنسيق الفعاليات بوزارة التعاون الدولي بقطر.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وزيرة الدولة للتعاون الدولي وزارة الخارجية القطرية سفير دولة قطر الرئيس عبدالفتاح السيسي

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