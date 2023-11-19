سمير فرج: إسرائيل لن تستطيع أن تصل إلى مضيق باب المندب

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل لا تستطيع الوصول لمضيق باب المندب، بطائرات f16 لأنها تحتاج للتزويد بالوقود إلا إذا أحضرت طائرات "سي130".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جيبوتي يوجد بها 6 قواعد عسكرية قاعدتين للصين واليابان والباقي للدول الأوروبية، وتم استخدامها من قبل عندما عمل الصوماليين عمليات قرصنة على باب المندب، وتصدت لهم القوات الأمريكية والفرنسية والإيطالية.

وأكد أن إسرائيل لن تستطيع إرسال مراكب أو طائرات وبالتالي ستعتمد على الأمريكيين والفرنسيين الموجودين في جيبوتي.

استعدادات مصر الأمنية

وأوضح أن مصر كانت قد استعدت لمثل هذه الأزمات بشراء طائرات الميسترال والرافال، والغواصات الجديدة والفرقاطات لأنها لابد أن تؤمن قناة السويس، ولهذا تم عمل قاعدة البحر الأحمر الجنوبية لتؤمن قناة السويس وهذا يؤكد أن مصر لديها رؤية وبعد في الأمن المصري القومي حتى لا يهدد أحد حدودنا ولا أمننا القومي.