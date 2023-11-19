الحوثيون يصدرون بيانًا بعد قليل بشأن احتجاز السفينة الإسرائيلية "جالاكسى ليدر"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، بتوقيف السفينة الإسرائيلية "جالاكسي ليدر" في البحر الأحمر، على يد القوات التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، وعلى متنها 22 شخصا.

من جهته، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان عبر حسابه على موقع "إكس"، إنهم سيصدرون بيانا مهما خلال الساعات المقبلة.

"الحوثي" أصدرت بيانًا هددت فيه باستهداف السفن الإسرائيلية

وكانت القوات التابعة لجماعة الحوثي قد أصدرت، في وقت سابق اليوم، بيانا هددت فيه باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وقال البيان إن هذا الأمر جاء انطلاقا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية، واستجابة لمطالب الشعب اليمني ومطالب الشعوب الحرة، ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة.

وأعلن الحوثيون عن أن قواتهم ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني أو التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، بجانب السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية، كما دعوا الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفنهم بالابتعاد عن هذه السفن.

مطالب بعزل نتنياهو

في سياق آخر، كانت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي، قد طالبت، اليوم، بضرورة رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما طالبت باستخدام كل الوسائل المتوفرة لدى الكنيست لتغيير الحكومة.

وقالت إن هناك "احتمالًا واقعيًا" لرحيل نتنياهو حتى دون الذهاب إلى الانتخابات، داعية لاستخدام الوسائل المتوفرة في القانون لتغيير الحكومة في ظل هذا الكنيست.

يأتي هذا وسط مطالبات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بإقالة نتنياهو بسبب إخفاقه في حرب غزة.

وسار آلاف المتظاهرين الإسرائيليين، ومن بينهم أفراد عائلات الرهائن، إلى القدس يوم السبت، في دعوات غاضبة للحكومة الإسرائيلية لبذل المزيد من الجهود لإعادة أقاربهم إلى وطنهم.