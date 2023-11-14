ميليشيا الحوثى تعلن عن لقاء موسع لاستنفار عناصرها للدفاع عن فلسطين

كشفت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، عن مراسلها، أن ميليشيا الحوثي، تعلن عن لقاء موسع لاستنفار عناصرها في مديريات المربع الجنوبي في محافظة الحديدة غربي اليمن بزعم الدفاع عن فلسطين.

جماعة الحوثي تسقط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة

من ناحية أخرى، قال مسئولان أمريكيان، إن جماعة الحوثي اليمنية أسقطت طائرة عسكرية أمريكية مُسيرة من طراز "إم.كيو-9" يوم الأربعاء.

ونقلت "رويترز" عن المسئولين الأمريكيين اللذين تحدثا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هوياتهما، قولهما إن الطائرة المُسيرة أسقطت قبالة سواحل اليمن.

ولم يذكر المسئولان ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت في المجال الجوي الدولي.

من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في بيان، إنهم أسقطوا الطائرة المسيرة في الأجواء فوق المياه الإقليمية اليمنية.