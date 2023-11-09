عاجل.. "رويترز": الحوثيون أسقطوا مسيرة أمريكية قرب سواحل اليمن

قال مسؤولان أمريكيان، إن جماعة الحوثي اليمنية أسقطت طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز "إم.كيو-9" أمس الأربعاء.

ونقلت "رويترز" عن المسؤولين الأمريكيين اللذين تحدثا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هوياتهما، قولهما إن الطائرة المسيرة أسقطت قبالة سواحل اليمن.

ولم يذكر المسؤولان ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت في المجال الجوي الدولي.



من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في بيان، إنهم أسقطوا الطائرة المسيرة في الأجواء فوق المياه الإقليمية اليمنية.