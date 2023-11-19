وزير الاتصالات: المحاكمة عن بُعد بالمحاكم الاقتصادية حققت نجاحا بنسبة 100%

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن لديهم خطة تعاون مع وزارة العدل لاستضافة مكاتب التوثيق في البريد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم الاتفاق مع شركات الاتصالات لإصدار توكيلات من خلال منصة مصر الرقمية والفترة المقبلة المحاكمة ستكون عن بعد، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالمحاكم الاقتصادية، وحققت نجاحًا بنسبة 100%.

وتابع، أن الكثير من أطراف النزاع في المحكمة الاقتصادية، تكون من خارج مصر واليوم بداية من رفع الدعوى والإطلاع على مذكرات الخصوم حتى الفصل في الدعوى يتم عن بعد ويتم الآن تعميمها على كل المحافظات.

تطبيق المحاكمة عن بعد بالمحاكم المدنية بداية من العام القادم

وأشار إلى أنه بالنسبة للمحاكم المدنية سيتم التطبيق فيها بداية من العام القادم بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم تحويل المحاضر وجلسات المحاكمة من نص مقروء لمكتوب من خلال الذكاء الاصطناعي.