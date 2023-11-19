الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الاتصالات: المحاكمة عن بُعد بالمحاكم الاقتصادية حققت نجاحا بنسبة 100%

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن لديهم خطة تعاون مع وزارة العدل لاستضافة مكاتب التوثيق في البريد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم الاتفاق مع شركات الاتصالات لإصدار توكيلات من خلال منصة مصر الرقمية والفترة المقبلة المحاكمة ستكون عن بعد، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالمحاكم الاقتصادية، وحققت نجاحًا بنسبة 100%.

وتابع، أن الكثير من أطراف النزاع في المحكمة الاقتصادية، تكون من خارج مصر واليوم بداية من رفع الدعوى والإطلاع على مذكرات الخصوم حتى الفصل في الدعوى يتم عن بعد ويتم الآن تعميمها على كل المحافظات.

تطبيق المحاكمة عن بعد بالمحاكم المدنية بداية من العام القادم

وأشار إلى أنه بالنسبة للمحاكم المدنية سيتم التطبيق فيها بداية من العام القادم بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم تحويل المحاضر وجلسات المحاكمة من نص مقروء لمكتوب من خلال الذكاء الاصطناعي.

وزير الاتصالات المحكمة الاقتصادية المحاكمة ستكون عن بعد المحاكم المدنية وزارة العدل جلسات المحاكمة

مواد متعلقة

هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق: «الفريق السيسى» وقف كالوحش مدافعًا عن سيناء داخل حكومة قنديل.. فقلنا «الحمد لله ما طلعش إخوان»

وزير الاتصالات لـ"الدستور": أرشفة 250 مليون وثيقة.. وأصبحنا حكومة ذكية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

وزير فلسطينى: نرى تعنتًا من الاحتلال.. وانقطاع الاتصالات فى غزة أمر غير مسبوق

وزير الاتصالات لـ"الدستور": زيادة مخصصات مشروعات "حياة كريمة" لـ16 مليار جنيه

وزير الاتصالات: تدريب 400 ألف شاب بميزانية 1.7 مليار جنيه خلال العام الجارى

وزير الاتصالات يعلن إقرار "سياسة مصر للحوسبة السحابية" لجذب الاستثمارات

بسبب نفاد الوقود.. وزير الاتصالات الفلسطينى: الشبكة تغطى نحو 35% من قطاع غزة حاليًا (فيديو)

الأكثر قراءة

اقتل ثم اكذب.. وسائل إعلام غربية تفضح «الحليفة» إسرائيل: «معلوماتك مضللة»

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

عاجل.. قيادى بحركة حماس: الاحتلال قصف عن قصد الاحتفال الذي حضره 4000 إسرائيلى

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

الاحتلال يزعم العثور على مواد داخل مستشفى الشفاء تشير لوجود محتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة