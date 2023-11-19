1135 مشروعًا لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بقطاع الصحة خلال 9 سنوات

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن جهود الدولة لم تقف على مدار السنوات التسع الماضية للنهوض بالقطاع الصحى، وتحسين الصحة العامة وتقديم رعاية وخدمة طبية شاملة ومميزة، حيث وضعت الدولة رؤية متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها، ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية والدوائية وفق أحدث المعايير والبروتوكولات المعتمدة دوليًا.

جاء ذلك فى التقرير الذى نشره المركز، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة التى شهدتها الرعاية الطبية والخدمات العلاجية لتوفير حياة صحية آمنة وكريمة للمواطن المصرى، وذلك فى ظل ٩ سنوات من تنفيذ استراتيجيات ومبادرات النهوض بالمنظومة الصحية، بجانب تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فى إطلاق المبادرات الصحية المتنوعة، والعمل على وصول خدماتها إلى جميع أنحاء الجمهورية.

حجم الإنفاق

زاد بنحو ٥ أضعاف، ليسجل ١٤٧.٩ مليار جنيه، وفقًا لمشروع موازنة «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» مقارنة بـ٣٠.٨ مليار جنيه عام «٢٠١٣/ ٢٠١٤»، بينما زادت تكاليف العلاج على نفقة الدولة فى الداخل بنحو ٦ أضعاف، لتسجل ١٧ مليار جنيه عام «٢٠٢٢/ ٢٠٢٣» مقارنة بـ٣ مليارات جنيه عام «٢٠١٣/ ٢٠١٤».

العلاج على نفقة الدولة

ارتفع عدد المواطنين الذين تم علاجهم على نفقة الدولة فى الداخل بأكثر من ضعفين، ليسجل عددهم ٢.٢ مليون مواطن عام «٢٠٢٢/ ٢٠٢٣» مقارنة بـ٠.٩٦ مليون مواطن عام «٢٠١٣/ ٢٠١٤»، فضلًا عن زيادة مخصصات الأدوية ٥ أضعاف، لتسجل ١٤.٦ مليار جنيه وفقًا لمشروع موازنة «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» مقارنة بـ٢.٩ مليار جنيه عام «٢٠١٣/ ٢٠١٤».

التأمين الصحى

زيادة تكلفة التأمين الصحى بنحو ٧ أضعاف، لتسجل ٤٥.٨ مليار جنيه عام ٢٠٢٣ مقارنة بـ٦.٧ مليار جنيه عام ٢٠١٤، وكذلك زاد عدد الأفراد المنتفعين من التأمين الصحى بنسبة ٢٧.٨٪، ليسجل عددهم ٦٩ مليون منتفع عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ٥٤ مليون منتفع عام ٢٠١٤.

الحضّانات ومراكز الرعاية الأولية

زاد عدد الحضانات بنسبة ٣٠.٨٪، ليسجل ٣٧٢٩ حضانة عام ٢٠٢٣ مقارنة بـ٢٨٥٠ حضانة عام ٢٠١٤، بينما زاد عدد مراكز الغسيل الكلوى بنسبة ١٢٠.٢٪، ليسجل ٧٥٣ مركزًا عام ٢٠٢٣ مقارنة بـ٣٤٢ مركزًا عام ٢٠١٤. كما تمت زيادة عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية بنسبة ١٧.٨٪، لتسجل ٥٤٢٦ وحدة ومركزًا عام ٢٠٢٣ مقارنة بـ٤٦٠٧ وحدات ومراكز عام ٢٠١٤، فى حين زادت وحدات تمركز الإسعاف بنسبة ٥٨.٦٪، لتسجل ١٧١٥ وحدة عام ٢٠٢٣ مقارنة بـ١٠٨١ وحدة عام ٢٠١٤.

المشروعات الصحية

تم وجارٍ تنفيذ ١١٣٥ مشروعًا لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بقطاع الصحة بتكلفة ٩٨.٥ مليار جنيه، حيث زاد إجمالى عدد المستشفيات بنسبة ١٩.٥٪، ليسجل ٢٠٠٠ مستشفى عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ١٦٧٣ مستشفى عام ٢٠١٤.