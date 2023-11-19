تكليف المهندس حسين السنينى قائما بأعمال السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارًا بتكليف المهندس حسين السنينى قائما بأعمال السكرتير العام المساعد عقب وصول العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد السابق السن القانونية للمعاش.

وكان السنينى يشغل مديرًا لإدارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة ومنسقًا عامًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمطروح، كما شغل مديرًا عامًا لمديرية الزراعة من عام 2016 إلى عام 2019، ومنسق لمشروع إزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى من عام 2006 إلى عام 2016، كما يشغل حاليا نقيبًا للزراعيين بمطروح.

وفي سياق آخر كان قد ترأس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد وحمدى عبيد مدير الاستثمار والمهندس حسام صالح رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤساء المدن وعدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات ومديري المديريات والإدارات والهيئات والغرفة التجارية وهيئة سلامة الغذاء والأجهزة المعنية.