الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عاصفة ترابية تجتاح مدينة الغردقة والمحافظة تعلن حالة الاستعداد القصوي

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

شهدت مدينة الغردقة مساء اليوم الأحد عاصفة ترابية قوية، أدت إلى حجب الرؤية في عدد من المناطق، مما دفع محافظة البحر الأحمر لاعلان حالة الاستعداد القصوى بمختلف قطاعاتها وتوجيه تحذير للمواطنين والمسافرين علي الطرق، بضرورة توخي الحذر.

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر المواطنين من تقلبات الأحوال الجوية، خاصة المسافرين منهم، بتوخي الحذر، وإتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، والتي تشهد عاصفة ترابية تحجب الرؤية.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن صدور تعليمات لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بسبب حالة الطقس وشدة الرياح

في سياق آخر أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الواحدة ظهر اليوم الأحد؛ لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت شدة الرياح 22 عقدة غربي، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

كما أعلنت الهيئة عن أنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية، بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

الغردقة البحر الاحمر عاصفة الأحوال الجوية موانئ البحر الأحمر

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