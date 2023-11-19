الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحوثيون يوجهون رسالة للمجتمع الدولي بعد السيطرة على سفينة إسرائيلية

الحوثيون
الحوثيون

وجه الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، رسالة للمجتمع الدولي بعدما أعلن سيطرته على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

وقال خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن الكيان الصهيوني يهدد أمن واستقرار المنطقة، وعلى المجتمع الدولي إن كان حريصا على أمن واستقرار المنطقة وعدم توسيع الصراع أن يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

وأكد أن عمليات القوات المسلحة اليمنية لا تهدد إلا سفن الكيان الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين.
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