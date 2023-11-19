إطلاق أولى فعاليات البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب في القليوبية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد، أولي فعاليات المرحلة الأولي من “البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب”، والذي يحمل شعار “دور الشباب في دعم الاقتصاد المصري”، بمقر مركز شباب كفر مناقر بمحافظة القليوبية، بمشاركة 90 شابًا وشابة، ويقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتضمن فعاليات البرنامج علي مدار اليوم وغدًا، جلسات نقاشية موسعة حول 6 محاور هامة تحت عنوان:" سياسات الحكومة المصرية المتعلقة بدعم الاقتصاد المصري (المحور الأول: الإصلاحات الهيكلية وتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة العمل؛ المحور الثاني: الأوضاع الاقتصادية السائدة في مصر قبل الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني الاقتصادي والاجتماعي في عام 2014 ؛ المحور الثالث: أهم مكونات البرنامج الوطني للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي؛ المحور الرابع: الأداء الاقتصادي في مصر مع تطبيق برنامج الإصلاح ؛المحور الخامس: الإقتصاد المصري وجائحة كورونا من حيث التداعيات وإجراءات المواجهة؛ المحور السادس: الحوكمة وبيئة الأعمال ودعم مسار التنمية في مصر".

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية، أشادت الدكتورة أميرة عقل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، بالدور الاستراتيجي والمحوري لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، واهتمامه الشديد بتدريب وتأهيل شباب وشابات مصر نحو برنامج الإصلاح الهيكلي المصري وأهدافه نحو زيادة صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات منذ انتشار جائحة "كورونا" وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية أدى إلى حدوث تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تغيرات المناخ والتوترات الجيوسياسية على مستوى العالم قد تحمل تبعات سلبية مستقبلية على الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن هناك حاجة إلى وجود ما يسمى بـ "اقتصاد إدارة المخاطر" في ظل عصر يمتلئ بالأزمات، خاصة بعد إطلاق وثيقة سياسية ملكية الدولة؛ بهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.