السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف تسهم الاستثمارات الأوروبية فى تنمية الاقتصاد؟

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب، إن مصر واحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، وتلقت استثمارات كبيرة من الشركات الأوروبية على مر السنين، وتعود جاذبية مصر للاستثمار الأوروبي إلى عدة عوامل، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي المتزايد وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدرتها على الوصول إلى أسواق متعددة.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن الشركات الأوروبية التي استثمرت في مصر تشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة والبناء والصناعة والسياحة والخدمات المالية. وتعتبر شركات الطاقة الأوروبية من بين أكبر المستثمرين في مصر، حيث تقوم بتطوير مشاريع لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح. وتساهم هذه المشاريع في تحقيق الاستدامة البيئية وتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة للبلاد.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، تستثمر الشركات الأوروبية في قطاع البناء والصناعة في مصر، مما يعزز البنية التحتية ويدعم التطور الاقتصادي. وتشهد مصر حاليًا عدة مشاريع تطويرية كبيرة تستفيد من الاستثمارات الأوروبية، مثل مشروعات البنية التحتية للنقل والطرق والموانئ والمطارات.

وتساهم هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة والتجهيزات اللوجستية في مصر، مما يعزز التجارة الدولية ويجذب المزيد من الاستثمارات.

واكد أنه علاوة على ذلك، تسعى الشركات الأوروبية لنقل التكنولوجيا والخبرات إلى مصر. يتم توطين العديد من المشروعات الصناعية وإقامة شراكات محلية-أجنبية، مما يساعد على تحسين كفاءة الإنتاج وتطوير الصناعات المحلية. كما تستثمر الشركات الأوروبية في قطاع السياحة بمصر، حيث تعتبر السياحة صناعة حيوية تسهم في دخل البلاد. يتم تنفيذ مشاريع تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية بمشاركة شركات أوروبية، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع السياحي المصري.

وأكد أن الاستثمارات الأوروبية تلعب دورًا هامًا في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي. توفر هذه الاستثمارات فرص عمل جديدة وتحسن مستوى المعيشة للسكان المصريين. بالإضافة إلى ذلك، تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد أنه تستمر البلدان الأوروبية في تعزيز الروابط الاقتصادية مع مصر من خلال توقيع اتفاقيات التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون الثنائي. يتمتع مصر بموقع استراتيجي يجعلها بوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى، وهو ما يجذب الشركات الأوروبية للاستفادة من هذا التواجد الاستراتيجي.

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر الاهتمام بالاستثمارات الأوروبية في مصر في المستقبل، خاصةً في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الجديدة التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، كما تعزز الحكومة المصرية الجهود لتعزيز المناخ الاستثماري وتقديم المزيد من الحوافز للشركات الأجنبية.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأوروبية تلعب دورًا هامًا في تعزيز  النمو الاقتصادي. 

الاستثمار الاستثمارات الأوربية مصر اوروبا الاقتصاد

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