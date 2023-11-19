الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متطوعون: رغم مشقة تجميع المساعدات للفلسطينيين لكنها من أفضل اللحظات

المتطوعين
المتطوعين

رغم المعاناة التي يواجهها المتطوعون لتجميع وإرسال المساعدات إلى غزة إلا أنهم صامدون فى استكمال مسيراتهم لتوصيل المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.  

أحد المتطوعين بمؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني، أشرف رياض، يقول إن المشاركة فى استقبال وتجميع المساعدات وإرسالها إلى غزة، من أكثر الأحداث المؤثرة فى حياته، حيث إنه شارك فى القافلة الأولى التى واجهت العديد من التحديات لإرسالها لغزة. 

وأضاف رياض أنه رغم المعاناة ومواصلة العمل الليل بالنهار إلا أنها من أسعد اللحظات التى مر بها فى حياته، وكانت تجربة مليئة بالمواقف الصعبة والتى شاهدنا خلالها ضرب واستهداف الأماكن عن قرب وانتظار إدخال المساعدات لأكثر من أسبوع، ممتعة فى آن واحد، فالعمل التطوعي أمر يجلب السعادة.

وتابع: نستعد لإعداد القوافل الأخرى خلال الأيام المقبلة، ناصحًا جميع الشباب بالمشاركة فى هذا العمل التطوعي، لاسيما مساعدات غزة.

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وفي السياق، قال صالح كامل متطوع فى إعداد وتجميع مساعدات غزة، إن المعاناة الحقيقة كانت عند معبر رفح، حيث كان من أوائل المتطوعين عند المعبر، مضيفًا أنها كانت من أكثر اللحظات التي أثرت وستؤثر عليه طوال حياته.

وأشار إلى أنه كان من الصعب رؤية هذا الوضع أمامه والانفجارات التى يراها من الجانب الآخر، والتى دفعته إلى مواصلة هذا العمل لإرسال المساعدات إلى أشقائه فى غزة، كما أن جميع الشباب المشارك رفض المغادرة قبل تسليم المساعدات لأهالي غزة، معتبرين أن ذلك من أقل الأشياء التى يمكن أن يقدموها لهم في تلك الأزمة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر المصري أنه جارٍ التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لمعرفة احتياجاته المستمرة والعمل على توفيرها وإرسالها من خلال معبر رفح البري.

المتطوعين

المتطوعين
المتطوعين
المتطوعين المساعدات الفلسطينين اشرف رياض صناع الخير التحالف

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