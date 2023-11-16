الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر: فرق طبية مصرية جاهزة لمساعدة الفلسطينيين حال توقف الحرب فى غزة

رامي الناظر المدير
رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الفرق الطبية المصرية على أتم الاستعداد لمساعدة أشقائهم الفلسطينيين.

وأكد الناظر أن هذه الفرق تضم ما يقرب من 100 طبيب تم تجهيزهم وإعدادهم بالتعاون مع نقابة أطباء القاهرة وتم منحهم التعليمات اللازمة لكيفية العمل في مناطق الحروب ومنها الوضع الحالي فى غزة، وأصبحت الفرق جاهزة في حالة توقف القتال لمساعدة أشقائهم في غزة.

وأكد في تصريحات على هامش إطلاق قافلة مساعدات إلى غزة، إن "الهلال" استقبلت 131 طائرة قادمة من 30 دولة بإجمالي 3015 طن مساعدات، كما استقبلت مساعدات 3215 طنًا من 8 منظمات، بالإضافة إلى 6 آلاف طن من الأمم المتحدة داخل مصر.

الهلال الأحمر: الاستعداد لاستقبال سفن المساعدات لإرسالها إلى غزة

المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة نقطة في بحر الاحتياجات

وأضاف الناظر أنه تم إرسال 1090 شاحنة بحمولة 18.800 ألف طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها مصر حتى الآن لدعم قطاع غزة بلغ أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، قائلًا: “المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة تعتبر نقطة في بحر بسبب الاحتياجات الكثيرة للشعب الفلسطيني والدمار الذي يتعرض له بصفة يومية”، مؤكدًا أن مخازن الهلال الأحمر بالعريش تستقبل المساعدات الدولية ، والهلال الأحمر على أتم الاستعداد لاستقبال كافة المساعدات من الدول.

ولفت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تواصل انعقادها الدائم لإدارة الأزمة الراهنة. 

وأكدت جمعية الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أن المساعدات الغذائية شكلت حوالي 50%، والطبية حوالي 25%، والإغاثية 25% من إجمالي المساعدات.

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