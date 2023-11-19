25 نوفمبر.. بدء الزيارة الرعوية للبابا ثيؤدوروس الثاني للإسكندرية

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، إنه في يوم 25 نوفمبر 2023 بمناسبة عيد ميلاد بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني يترأس غبطته القداس الإلهي البطريركي في دير القديس سابا التاريخي.

بعد القداس الإلهي يستقبل البابا ثيودروس المهنئين في قاعة العرش البطيركي بالدير.

وعن مواعيد الصلاة: فصلاة السَحَر الساعة 8 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9 صباحًا.

البابا ثيودورس الثاني عضوًا فخريًا في أكاديمية أثينا

من جهة أخرى، قال متحدث الكنيسة أيضا إنه تفيد المعلومات أنه تمت الموافقة على إعلان البابا ثيودورس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، عضوًا فخريًا في أكاديمية أثينا.

نُشر القرار الخاص بالبابا البطريرك ثيودوروس في الجريدة الرسمية ويحمل توقيع وزير التربية والشؤون الدينية كيرياكوس بيراكاكيس.

رحب بهذا الخبر السعيد رئيس هيئة الموظفين ببطريركية الإسكندرية الفخري بجامعة بيريوس ثيودوروس باناجوبولوس.

الجدير بالذكر أن هذا الإعلان يُعد شرفًا كبيرًا للبابا البطريرك ثيودورس. إذ أن إثنان فقط من داخل الكنيسة يحملان هذا اللقب هما البطريرك المسكوني برثلماوس ورئيس أساقفة ألبانيا أنسطاسيوس.

وأخيرا وبمناسبة عيد القديس ميناس ترأس القداس الإلهي المتروبوليت ناركيسوس مطران بوليسيو (بور سعيد) والوكيل البطريركي في الإسكندرية بالكنيسة المسماة على اسم القديس بمدينة الإسماعيلية.

خلال القداس الإلهي ببركة صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني ووضع يد المتروبوليت ناركيسوس تمت رسامة الشماس باسيليوس بيوك (أشرف بيوك) كاهنًا، والذي سيكون راعي كنيسة القديس ميناس في الإسماعيلية التي تمت رسامته فيها.

حضر الرسامة سفير اليونان لدى مصر ولفيف من الكهنة ورؤساء وممثلين عن آخرين للكنائس العربية في مصر من مدن الإسماعيلية و بورسعيد والقاهرة ودمياط والمنصورة والإسكندرية وجمع غفير من المؤمنين من تلك المدن.

بعد القداس الإلهى، دعا المسؤولين بكنيسة القديس ميناس جميع الحضور الى فندق ميركيور لتناول الإفطار والمشروبات، بعد ذلك تناول الحضور الغذاء.