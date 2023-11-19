الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

25 نوفمبر.. بدء الزيارة الرعوية للبابا ثيؤدوروس الثاني للإسكندرية

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، إنه في يوم 25 نوفمبر 2023 بمناسبة عيد ميلاد بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني يترأس غبطته القداس الإلهي البطريركي في دير القديس سابا التاريخي. 

بعد القداس الإلهي يستقبل البابا ثيودروس المهنئين في قاعة العرش البطيركي بالدير.

وعن مواعيد الصلاة: فصلاة السَحَر الساعة 8 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9 صباحًا.

البابا ثيودورس الثاني عضوًا فخريًا في أكاديمية أثينا

من جهة أخرى، قال متحدث الكنيسة أيضا إنه تفيد المعلومات أنه تمت الموافقة على إعلان البابا ثيودورس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، عضوًا فخريًا في أكاديمية أثينا.

نُشر القرار الخاص بالبابا البطريرك ثيودوروس في الجريدة الرسمية ويحمل توقيع وزير التربية والشؤون الدينية كيرياكوس بيراكاكيس.

رحب بهذا الخبر السعيد رئيس هيئة الموظفين ببطريركية الإسكندرية الفخري بجامعة بيريوس ثيودوروس باناجوبولوس.

الجدير بالذكر أن هذا الإعلان يُعد شرفًا كبيرًا للبابا البطريرك ثيودورس. إذ أن إثنان فقط من داخل الكنيسة يحملان هذا اللقب هما البطريرك المسكوني برثلماوس ورئيس أساقفة ألبانيا أنسطاسيوس.

وأخيرا وبمناسبة عيد القديس ميناس ترأس القداس الإلهي المتروبوليت ناركيسوس مطران بوليسيو (بور سعيد) والوكيل البطريركي في الإسكندرية بالكنيسة المسماة على اسم القديس بمدينة الإسماعيلية.

خلال القداس الإلهي ببركة صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني ووضع يد المتروبوليت ناركيسوس تمت رسامة الشماس باسيليوس بيوك (أشرف بيوك) كاهنًا، والذي سيكون راعي كنيسة القديس ميناس في الإسماعيلية التي تمت رسامته فيها.

حضر الرسامة سفير اليونان لدى مصر ولفيف من الكهنة ورؤساء وممثلين عن آخرين للكنائس العربية في مصر من مدن الإسماعيلية و بورسعيد والقاهرة ودمياط والمنصورة والإسكندرية وجمع غفير من المؤمنين من تلك المدن.

بعد القداس الإلهى، دعا المسؤولين بكنيسة القديس ميناس جميع الحضور الى فندق ميركيور لتناول الإفطار والمشروبات، بعد ذلك تناول الحضور الغذاء.

أنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا انطونيو مطران طنطا الانبا نيقولا انطونيوس لانبا نيقولا انطونيو

مواد متعلقة

تماشيًا مع رؤية الكنيسة الجامعة.. الأنبا مرقس يلتقى ممثلي المجالس الرعوية بكنائس الإيبارشية

دير المحرق يشهد فعاليات تخص الكنيستين المصرية والأثيوبية

"شخصية بولس الرسول".. الأنبا بشارة يفتتح تساعية الدعوات بالايبارشية

تدشينات وسيامات جديدة في 4 ايبارشيات قبيل الاحتفال بصوم الميلاد

24 نوفمبر.. الكنيسة تحتفل بذكرى بولس ميناس مطران طنطا الأسبق

البابا الحكيم.. أبرز أقوال وتصريحات البابا تواضروس الثاني خلال 11 عامًا

في ذكرى جلوسه الـ11.. تعرف على أبرز مؤلفات البابا تواضروس الثاني

اليوم.. الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى مار رومانوس الشهيد

الأكثر قراءة

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

"الدستور" تلتقي أسر ضحايا عقار بورسعيد المنهار (فيديو)

هل تنتهي أزمة الدولار في مصر قريبا؟.. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

أسرتان تحت الأنقاض.. سقوط عمارة سكنية بحى الشرق ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة