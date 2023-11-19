تماشيًا مع رؤية الكنيسة الجامعة.. الأنبا مرقس يلتقى ممثلي المجالس الرعوية بكنائس الإيبارشية

التقى الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، ممثلي المجالس الرعوية بكنائس الإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأب أثناسيوس عزيز، وكيل عام المطرانية، وعدد من كهنة الإيبارشية، وأكد مطران إيبارشية القوصية أهمية دور المجلس الرعوي في حياة الكنيسة.

الكنيسة مؤسسة روحية تسعى إلى خلاص المؤمنين

وقال الأب المطران في كلمته، إن الكنيسة مؤسسة روحية، تسعى إلى خلاص المؤمنين، وخيرهم الروحي في منظومة عمل منظمة، ودقيقة من خلال تعاليمها، وقوانينها المستندة على كلمة الله، والتقليد الرسولي.

وأوضح راعي الإيبارشية أن مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، والشرع الخاص بالكنيسة القبطية الكاثوليكية، يحددان رسالة المجلس الرعوي، ودوره في حياة الخدمة الرعوية بالكنيسة، من خلال التعاون الوثيق في العمل بين الكاهن، والعلمانيين المنتخبين لهذا الدور.

وخلال اللقاء، عرض الأب إثناسيوس عزيز أهم ما جاء بكتاب "الشرع الخاص للكنيسة القبطية الكاثوليكية" حول لائحة المجالس الرعوية"، متحدثًا عن تعريف مجلس الرعية، تشكيله، مهامه، اجتماعاته، أهدافه، ورسالته في حياة الرعية.

وتحدث كذلك المطران عن أهمية دراسة الاحتياجات الرعوية بالكنائس، وإعداد خطة رعوية لعام 2024، تماشيًا مع رؤية الكنيسة الجامعة، ورؤية قداسة البابا فرنسيس اللاهوتية لكنيسة اليوم، وغدًا فى ضوء الوثيقة الختامية لسينودس الأساقفة.

وفى نهاية اللقاء، أدار الأنبا مرقس حوارّا مع ممثلي المجالس الرعوية بالكنائس حول "دورهم فى تنشيط الخدمة الرعوية والإدارة المالية بالكنائس"، داعيًا إياهم أن يكونوا بابًا مفتوحًا، يدخل من خلاله أبناء الكنيسة، للقاء الرب، ومحبته.

افتتاح تساعية الدعوات بإيبارشيّة أبوقرقاص

كما افتتح الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشيّة أبوقرقاص وملوي وديرمواس للاقباط الكاثوليك، ومسئول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، تساعية الدعوات بالإيبارشية، وذلك بكنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، بأبوقرقاص.

شارك في الصلاة الأب عبدالمسيح لمعي، راعي الكنيسة، والأب متى رزق، مسئول لجنة الدعوات بالإيبارشية، حيث تضمن البرنامج الفقرات التالية: صلاة الأيام الثلاثة الأولى من التساعية، الترانيم الروحية، عرض خبرات حياتية من خلال الدعوة الكهنوتية، والرهبانية، بالإضافة إلى عرض مسرحي لمسرحية "نور × الظلام".