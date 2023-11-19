الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"شخصية بولس الرسول".. الأنبا بشارة يفتتح تساعية الدعوات بالايبارشية

بشارة جودة
بشارة جودة

افتتح نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشيّة أبوقرقاص وملوي وديرمواس للاقباط الكاثوليك، ومسئول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، تساعية الدعوات بالإيبارشية، وذلك بكنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، بأبوقرقاص.

عرض مسرحي

 الأب عبدالمسيح لمعي، راعي الكنيسة، والأب متى رزق، مسئول لجنة الدعوات بالإيبارشية، حيث تضمن البرنامج الفقرات التالية: صلاة الأيام الثلاثة الأولى من التساعية، الترانيم الروحية، عرض خبرات حياتية من خلال الدعوة الكهنوتية، والرهبانية، بالإضافة إلى عرض مسرحي لمسرحية "نور × الظلام".

وقدم الأب ميلاد جميل، خبرته حول "الدعوة"، انطلاقًا من موقف يسوع مع الشاب الغني "ونظر إليه وأحبه"، مؤكدًا أهمية دور الأسرة، والكنيسة في تنمية الدعوة، لأن الدعوة هي التجاوب مع حب الله.

كذلك، قدمت الأخت هبة، من راهبات القديس يوسف، خبرتها، انطلاقًا من كلام الرب يسوع "لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم، حيث سر الانجذاب نحو الدعوة، خاصةً من خلال حياة القديس يوسف، والمرافقة الروحية، ومعايشة حياة الصلاة، مما يساهم في اختيار حياة التكريس.

وألقى الأب المطران كلمته حول اختيار اللجنة الأسقفية للدعوات لشخصية القديس بولس الرسول لهذا العام، من خلال أربعة محاور:

١- بولس صاحب القلب الملتهب بالحب، والحماس.
٢- بولس المنطلق نحو الهدف، لأجل الرسالة.
٣- بولس المؤسس لكنائس كثيرة حول العالم.
٤- حياة بولس، والتحديات اليومية، لأجل الرسالة: إنها مغامرة حب، ومحبة مجانية.

وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد النشاط الرياضي المجمع لجميع كنائس الإيبارشية، وذلك بمنبى التكوين والخدمات، بسمالوط.

أقيم اليوم تحت إشراف لجنة الشباب الإيبارشي، بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، وأعضاء اللجنة.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لجميع الحاضرين، مؤكدًا لشباب الإيبارشية أهمية مثل هذه اللقاءات، التي تجمعهم سويًا، كما أشار نيافته إلى ضرورة أن تسود الروح الرياضية، فيما بينهم.

الجدير بالذكر أن اليوم شهد تنظيم مسابقات رياضية عدة، في جو من المحبة الأخوية، بين كافة المشاركين.

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