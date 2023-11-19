الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما.

بعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين.

وبمواجهتهما، اعترفا بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.

جوهر الميثامفيتامين مركز جرجا محكمة جنايات سوهاج سوهاج

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