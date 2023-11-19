تنظيم جولة ميدانية لحصر العمالة غير المنتظمة بمشروع سنابل سونو أسوان (صور)

تفقد فوزي صابر مدير مديرية العمل بمحافظة أسوان مشروع سنابل سونو أسوان؛ لحصر العمالة غير المنتظمة.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة بمختلف المشروعات القومية، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة وزير العمل، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وذلك بمرافقة مدير إدارة الرعاية بالمديرية ومدير وحدة العمالة غير المنتظمة ومدير مكتب عمل أسوان وباحثين بادرة العمالة غير المنتظمة.

تفاصيل الجولة بالمشروع

ومن جانبه أكد فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، أن العمال بالمشروع قدموا خالص الشكر للرئيس السيسي على هذا الاهتمام الذي يوليه لدعم هذه الفئة من العمالة غير المنتظمة من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات والقوانين والبرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشية وتوفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.

وأشار إلى أن العمال تقدموا أيضًا بشكرهم لوزير القوى العاملة ولمحافظ أسوان لحرصهم على المتابعة الدورية والتأكيد على حصول العمالة غير المنتظمة بمختلف المشروعات القومية الجارية لكافة أنواع الدعم المتاحة، مؤكدين أنهم على قدر المسؤولية ومستمرين في عملهم لرفعة وطنهم وحتى تشغيل هذه المشاريع العملاقة التي تعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم.

وتابع أن مشروع سنابل سونو أسوان يهدف إلى استصلاح 240 ألف فدان كمرحلة أولى من أسوان وحتى مدينة السباعية بإدفو، مشيرًا إلى دور ذلك فى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة في شتى المجالات الزراعية والصناعية.

جولة ميدانية لحصر العمالة غير المنتظمة بأسوان

جولة ميدانية لحصر العمالة غير المنتظمة بأسوان

جولة ميدانية لحصر العمالة غير المنتظمة بأسوان