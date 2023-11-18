السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يجتمع مع مدير اليونسكو بالقاهرة لتنظيم أول منتدى للتراث

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان مع مدير اليونسكو

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان اجتماعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الدكتورة "نوريا سانز"، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، وذلك استكمالًا لتقوية سبل التعاون البناء والمثمر بين محافظة أسوان والمكتب الإقليمي لليونسكو. 

تفاصيل الاجتماع 

تناول الاجتماع مناقشة الخطوات الإجرائية لإقامة أول منتدى للتراث الغير مادي على أرض عروس المشاتي في مارس القادم تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي سيحضره نحو 20 خبيرًا دوليًا، فضلًا عن الخبراء المصريين في مجال التراث غير المادي على مدار 4 أيام. 

وحضر الاجتماع: الدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، والدكتورة مرفت السمان، استشاري مدن التعلم والإبداع، ومنسق عام المنتدى، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولي، والعميد أحمد دنش، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، فضلًا عن أيمن عبدالمحسن، مدير مشروعات إدارة الثقافة باليونسكو، ومنسق عام أنشطة المنتدى. 

وخلال الاجتماع الذي قدَّم اللواء أشرف عطية، شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذي تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح محافظ أسوان، أن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ، وتستكمل حاليًا بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة، وهو الذي تحكمه الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين. 

فيما أشادت الدكتورة "نوريا سانز"، بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كل التيسيرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعي لإنجاح فعاليات المنتدى، وتحقيق المردود الإيجابى منه، مؤكده بأن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الاحتفال بمرور 20 عامًا على اتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث غير مادي، بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات، وتحقيق الدعم الإقتصادى والإجتماعى لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية، ولاسيما أننا نتابع عن كسب اهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة، والحرص على تمثيل المرأة الأسوانية في المعارض والفعاليات المحلية والدولية، وبالتالي رفع قدرات النساء والفتيات اللاتى تعمل في مجالات الحرف اليدوية والإبداعية. 

وأوضحت مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة بأن المنتدى سيحضره أيضًا داتا كاش مدير إدارة الثقافة بالمكتب الإقليمي لليونسكو. 

كما سيشهد تنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص الابتكار والإبداع على الوجه الأكمل. 

محافظ أسوان اجتماع الفيديو كونفرانس مدير مكتب اليونسكو إقامة أول منتدى للتراث الغير مادى

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