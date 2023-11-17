محافظ أسوان يكلف بالمشاركة فى ورشة تأهيل أعضاء الوحدات المشرفة بالمنصة الإلكترونية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة أيادي مصر بالمحافظة بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبقيادة أحمد سعيد مدير عام المعارض بالمحافظة، بالمشاركة فى فعاليات الورشة التدريبية الثانية لتدريب وتأهيل أعضاء الوحدات المشرفة علي إدارة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر"، بعدد من محافظات الصعيد.

و تقام بمحافظة الأقصر بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، وذلك في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة محافظات (المنيا، أسيوط، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان ).

وجاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولا سيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.

دعم المنتجات الحرفية والتراثية

ويأتي تنظيم الفعاليات بناءً على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القري المصرية بمختلف المحافظات والحفاظ عليها من الاندثار والترويج لها عبر منصة" أيادي مصر"، وتنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، بالداخل والخارج للمساهمة في زيادة المبيعات وفرص جديدة خاصة للشباب والمرأة.

تشكيل "وحدة لأيادي مصر"

وكانت وزارة التنمية المحلية قد قررت تشكيل "وحدة لأيادي مصر" في كل محافظة لتسهيل التواصل مع البائعين والمنتجين من نفس المنطقة، وبالتعاون مع Henns Seidl، ووزارة التنمية المحلية تم التخطيط لاستضافة سلسلة من ورش العمل الفنية لتغطي جميع المحافظات.

وتهدف الورشة إلى التعريف بمنصة أيادي مصر وأهدافها لمنسقي وحدات أيادي مصر بالمحافظات، والترويج لأساليب ومعايير التسويق الإلكتروني، ورفع الوعي الفني بالرقمنة.

وإنشاء نظام سير العمل للتسجيل ونشر المنتجات على المنصة وتسليم المنتجات للعملاء والتواصل مع الوزارة وشركة "إي-اسواق الإلكترونية"، وتقنيات تحضير وتغليف المنتجات المراد شحنها، تقنيات التصوير الاحترافية للمنتجات، التعرف على مجتمعات الحرف اليدوية، إنشاء شبكة داعمة مع البائعين في المحافظات، وتحديد طرق الاتصال بين الوزارة والشركة والبائعين، وتحديد دور نقاط الاتصال وخطة العمل من خلال جلسات تفاعلية.

فعاليات المشاركة

فعاليات المشاركة