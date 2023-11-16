الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بروتوكول تعاون بين أسوان وجهاز تنفيذ المشروعات الصناعية

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

وقع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية برئاسة المهندس تيسير ممدوح خاصر رئيس الجهاز بشأن الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات الإقتصادية والإستثمارية التى تقام على أرض المحافظة. 

جاء ذلك فى اطار الرؤية الطموحة التى تنتهجها المحافظة لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بهدف فتح آفاق جديدة من الاستثمار للاستفادة من المزايا النسبية والمقومات الطبيعية والاقتصادية التى تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة. 

وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى بالمحافظة، إضافة إلى مديرى الشئون القانونية والمالية والإستثمار والمنطقة الصناعية، ومرافقى رئيس الجهاز. 

أبرز تصريحات محافظ أسوان 

من جانبه أكد محافظ أسوان أنه فى ظل الإهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف الإستثمار، والمتابعة الدوؤبة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتحقيق القيمة المضافة والإستغلال الجيد للثروات التعدينية والمحجرية التى تساهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب فى تحقيق التنمية الصناعية بإعتباره مصدر هام من مصادر الدخل القومى، ونعمل بكل جدية من أجل تعزيز القيمة الإقتصادية، ولاسيما مع التسهيلات العديدة التى يتيحها مناخ الإستثمار فى الوقت الحالى. 

وأكد أننا فى أسوان لدينا الكثير من المقومات الهائلة الجاذبة للإستثمار، ويجرى حاليًا إنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بكركر لتصبح قاعدة إنطلاق نحو الأسواق الإفريقية لما تمتلكه من خدمات لوجستية وتجارية وصناعية وزراعية وإستثمارية متنوعة. 

وطالب أشرف عطية بسرعة التنسيق بين المسئولين بالمحافظة والجهاز لعقد ورشة عمل لتقريب وجهات النظر وعرض المقترحات والرؤى لتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين. 

فيما قدم المهندس تيسير ممدوح شكره لمحافظ أسوان على حسن الإستقبال، وما تمتلكه المحافظة من رؤى وفكر مستنير لإستثمار مقوماتها المتنوعة بشكل إيجابى، وهو ما يفتح الباب معه لجذب الفرص الإستثمارية فى كافة المجالات. 

وأوضح أننا سنسعى وفقًا لبروتوكول التعاون، وإرتكازًا من أن الجهاز يعد جهة حكومية سيتم القيام بأى أعمال تتعلق بالدراسات الحقلية والمساحية وإعداد الرسومات التصميمية والمقايسات، وكذا مستندات الطرح والبت والترسية، وغيرها من الأعمال الأخرى التى تحتاج إليها المحافظة لسير منظومة وآلية العمل على أكمل وجه.

محافظ أسوان بروتوكول تعاون المشروعات والتعدينية المشروعات الصناعية توقيع بروتوكول

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