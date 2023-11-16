محافظ أسوان يشهد مناقشة مخرجات مشروع المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية لمحافظة

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، انعقاد جلسة مناقشة مخرجات مشروع المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية لمحافظة أسوان، وإعداد الملامح التنموية لمراكزها.

ويأتي ذلك فى إطار احداث نقلة نوعية ومستقبل واعد فى الاستثمار لتحقيق التنمية المنشودة، على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر الجلسة كلًا من الدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، فضلًا عن المهندس سيد بدوي رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، علاوة على استشاري المشروع، وفريق العمل بالهيئة، والقيادات التنفيذية والجامعية والأكاديمية بالمحافظة.

أول مخطط عام يضم كافة القطاعات والأنشطة بما يساهم بدوره فى إحداث التنمية الشاملة

وقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان شكره للهيئة العامة للتخطيط العمراني للدور الرائد الذى تقوم به بقيادة الدكتورة مها فهيم، وهو ما أثمر عن الإعداد الجيد والمتميز بجهد وفكر منظم لتحديث المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية للمحافظة، ليكون أول مخطط عام يضم كافة القطاعات والأنشطة بما يساهم بدوره فى إحداث التنمية الشاملة الاقتصادية والاستثمارية على أرض أسوان.

وأوضح المحافظ أن المخطط الاستراتيجي للمحافظة شمل توطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، بجانب مناطق الامتداد العمراني التى تمت إضافتها بعيدًا عن الأراضي الزراعيـة، للحفاظ عليها وحمايتها من التعدي لتجنب خلق مناطق وبؤر عشوائية، وهو الذى يتوازى مع جهود المحافظة لمواجهة تحديات التوسعات العمرانية والتنموية والتى من أبرزها تعدد جهات الولاية.

المخطط شمل قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة بالإضافة إلى كافة المرافق والخدمات

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم التنسيق المسبق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بأن يشمل المخطط قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والرياضية بكافة مراكز ومدن المحافظة وتوابعها، موضحًا بأنه تم تكليف كل جهة بتجميع مقترحاتها المتعلقة بتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة بنطاق كل مركز ومدينة بالاستعانة بالخبراء والاستشاريين فى كافة المجالات والتخصصات التنموية، وخاصة أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي على مستوى المحافظة، وكذلك اللجان الفرعية للمجلس، والتي تضم كوكبة من المتخصصين والأكاديميين من جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مع إعادة عرضها على الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمراجعتها واعتمادها.

ومن جانبها قدمت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني شكرها لمحافظ أسوان على حسن الاستقبال والتعاون البناء والمثمر مع الهيئة لإنهاء كافة المخططات الاستراتيجية وتدقيق البيانات للمراكز والمدن، ليكون ذلك من ثمار مخرجات المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة، وهو الذى يتوازى مع دور الهيئة فى رسم سياسة التخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.

ولفتت إلى أنه تم وضع الرؤية التنموية لأسوان بالمخطط والتي ترتكز على أن محافظة أسوان هي البوابة الاقتصادية لمصر والعابرة لأفريقيا، ومحفزة لصناعة سياحة الإبداع الثقافي ذات البيئة الذهبية الجاذبة للاستثمار الزراعي والصناعي المستدام والاقتصاديات الخضراء وعاصمة محورية للتنمية المستدامة لقارة أفريقيا.

وقد قام فريق العمل القائم بتنفيذ المخطط الاستراتيجي لمحافظة أسوان بالهيئة بعرض كافة التفاصيل والمحاور التى شملها المخطط، وتم مناقشة المختصين بالمحافظة حيث دارت جلسة نقاشية للتوصل إلى أفضل مخرج للمشروع تمهيدًا لاعتماده.

وحرص محافظ أسوان على إهداء الدروع والميداليات التذكارية لرئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والوفد المرافق لها.