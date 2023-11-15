محافظ أسوان يخصص حفل افتتاح السيرك الهولندي بالمجان للأطفال ذوي الهمم

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين لتخصيص اليوم الأول لعروض السيرك الهولندي بالمجان لذوي الهمم بواقع 600 طفل وطفلة منهم 400 طفل وطفلة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، و200 طفل وطفلة من مدارس التربية الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم بصحبة أسرهم ساهمت في الترفيه عنهم.

وجاء ذلك من أجل رسم البسمة وإدخال البهجة والفرحة على وجوه الأطفال بمختلف المراحل التعليمية، وفي لفته إنسانية طيبة.

السيرك الهولندي

وأوضح محافظ أسوان، أنه تم تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقامة السيرك الهولندي بقيادة الكابتن محمد هاشم بمنطقة أرض المعارض.

ويأتي تنظيم فعاليات هذا السيرك ضمن سلسلة من البرامج الترفيهية والفنية والثقافية التي يتم تنظيمها بمراكز الشباب والنوادي الرياضية وقصور وبيوت الثقافة لإضفاء الأجواء الاحتفالية للأطفال والنشء والشباب بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

عروض السيرك

عروض السيرك