" الكاثوليكيّة" تحث على المشاركة في انتخابات الرئاسة

بدعوة من صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، عُقد سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة بدار القديس إسطفانوس. وقد حضر الآباء المطارنة والأساقفة.

وبدأت الاجتماعات بالصلاة من أجل الكنيسة بكل مؤمنيها، وكذلك الصلاة من أجل كل الشعوب التي تعاني ويلات الحروب، هذه الأيام، الشعوب التي تعاني التهجير والعقاب الجمعي. وتضرع آباء السينودس إلى الرب أن يعطي الحكمة والبركة لكل قادة هذه الدول المتحاربة ليوقفوا هذه الحروب سريعا من أجل سلام العالم.

وبعد الصلاة الافتتاحية بدأت اجتماعات السينودس، وفي ختام الاجتماعات، صلى آباء السينودس من أجل مصرنا الحبيبة وقيادتها السياسية الحكيمة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة معاونيه، وقدموا الشكر لله تعالى على حكمة قيادتنا السياسية في التعامل مع أزمة الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في غزة. ورفع الآباء التضرعات أيضا، لكي يعطي الله تعالى القيادة المصرية القوة والقدرة على مواصلة الجهود لإيقاف هذه الحرب سريعا.

وأخير طلب آباء السينودس إلى أبناء شعبنا المصري الحبيب وإلى أبناء الكنيسة الكاثوليكية في مصر خاصة، المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك لضمان استمرار مسيرة التقدم الكبيرة التي قامت بها مصرنا الحبيبة لتأمين حاضر ومستقبل شعبنا الكريم.

