الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنشيط السياحة تشارك في ورشة عمل لجذب مزيد من الحركة السياحية بعدد من الأسواق المستهدفة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في ورشة العمل التي نظمتها مجموعة Anex العالمية، أحد منظمي الرحلات الدوليين العاملين في العديد من الأسواق السياحية، بمدينة شرم الشيخ، لعدد 750 شركة سياحية من دول البلطيق ( لاتڤيا - إستونيا- ليتوانيا ) بالإضافة إلى دولتي بولندا وأوكرانيا وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر الجاري.

وقد جاء تنظيم هذه الورشة بهدف بحث تعزيز سبل التعاون بين الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية مع شركات السياحة المشاركة في هذه الورشة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق إلى المقصد السياحي المصري، حيث شارك أيضًا في الورشة ممثلو أكثر من 40 منشأة فندقية وقرية سياحية بمدن كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم.

وخلال الورشة قام الأستاذ أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بتقديم عرضًا تقديميًا استعرض خلاله المقومات السياحية المتنوعة والمتميزة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وما به من منتجات وأنماط سياحية، كما تم عرض الفيلم الخاص بالحملة الترويجية والذي جاء تحت شعار Your Expectation are History"".

وأضاف أنه في إطار السياسة الترويجية للهيئة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من خلال التعاون مع شركاء المهنة، فإن مجموعة Anex العالمية سوف تنظم، بالشراكة مع الهيئة، ورشة عمل أخرى لعدد 400 شركة سياحة من السوق الروسي والسوق الكازاخي خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

كما أنه جارى التنسيق مع نفس المجموعة بالتعاون مع السفارة المصرية في تركيا، واتحاد شركات السياحة التركي Tursab، لتنظيم زيارة إلى مدينة إسطنبول خلال الشهر القادم لعقد عدد من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات الأتراك وشركات الطيران التركية الناقلة إلى مصر، بالإضافة إلى لقاء ممثلي وسائل الإعلام التركية.

ومن جانبه، أكد السيد مصطفي الخضري مدير عام مجموعة Anex العالمية، على أهمية بذل المزيد من الجهد لدفع الحركة السياحية الوافدة من تلك الأسواق إلى المقاصد السياحية المصرية، كما ثمّن الدور الذي تقوم به الهيئة واستمرار التعاون المشترك في مختلف الأسواق.

كما طلب السيد أوزجور دا مدير المجموعة بتركيا من الحضور العمل علي زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بصفة عامة وإلى مدينة شرم الشيخ بصفة خاصة، مشيرًا إلى أنه جاري مناقشة العمل على التنسيق مع الهيئة لإقامة فعالية سياحية في مدينة إسطنبول خلال شهر ديسمبر المقبل.

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الاسواق السياحية دول البلطيق المنتجعات السياحية شرم الشيخ

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