الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القاهرة تواصل توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة

الدكتور إبراهيم صابر
الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة

واصلت أجهزة محافظة القاهرة من أعمالها لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة ارتفاع الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن حسب التكليفات الرئاسية.

 

وقال الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أجهزة محافظة القاهرة تقوم بمتابعة تطبيق مراقبة الأسواق حسب مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 

استراتيجية محافظة القاهرة لمواجهة الأسعار 

وأوضح صابر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن استراتيجية العمل لمواجهة الأسعار هي تزويد المعروض وفتح معارض جديدة لمجابهة رفع الأسعار.

 

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة تسعى لخلق أسعار تناسب محدودي الدخل عن طريق متابعة الأسعار والمجمعات الاستهلاكية بمحافظة القاهرة حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

 

وأشار صابر، إلى أن المحافظة دشنت مبادرة “المواطن أولا” هدفها رفع المعاناة عن كاهل المواطن بتدبير أسعار تناسبه في كافة ربوع المحافظة لمناهضة الأسعار المرتفعة.

 

جولات من نواب المحافظ

وكلف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نوابه الأربعة للمناطق الجنوبية والشمالية والغربية والشرقية بشن حملات مفاجئة لمتابعة الأسعار وحركة البيع بمراكز الهايبر والمحال والمجمعات الاستهلاكية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومنع المتلاعبين في الأسعار ومحتكري البضائع.

 

جولات مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة الأسواق

 

وفي سياق متصل يقوم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بجولات مفاجئة لمتابعة الأسعار وبيان بحالة الأسعار والبيع بها مع  مراعاة كتابة السعر في مكان واضح للمتسوق داخل المحال ومراكز الهايبر.

 

إقامة الشوادر والأسواق الاستهلاكية 

في سياق متصل تنظم محافظة القاهرة المعارض الاستهلاكية لمواجهة الأسعار المرتفعة وتقديم سلع بديلة تنافس جودة السلع مرتفعة السعر في أحياء محافظة القاهرة.

 

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتخصيص أماكن مناسبة لإقامة المعارض بأحياء القاهرة وطالب المحافظ بإعداد تقارير تفيد بالاماكن المناسبة لإقامة المعارض المتنقلة.

مبادرة رئيس مجلس الوزراء مواجهة الأسعار الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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