خبير: علاقات مصر والاتحاد الأوروبي نموذج يحتذى به.. والقاهرة تجذب الاستثمارات الأوروبية

قال رامي زهدي الباحث في العلاقات الدولية، إن الشراكة المصرية المعززة اقتصاديا وسياسيا بين مصر والإتحاد الأوروبي تمثل نقطة ارتكاز قوية ومؤثرة جدا في علاقة القارة الأوربية بالقارة الإفريقية.

مجالات التعاون الاقتصادي المصري الأوروبي

وأوضح رامي زهدي، مدير الملف الإفريقي بمؤسسة الجمهورية الجديدة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في إطار تطوير هذه العلاقة، نجحت مصر في السنوات الأخيرة للتحول إلى شكل العلاقة الأكثر فاعلية والمبنية على أساس الندية والتكافؤ والمصالح المشتركة، واحترام الآخر وعدم التداخل في الشؤون الداخلية، وهو ما يقدم نموذجًا جيدًا للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، كنموذج جيد لبقية دول القارة الإفريقية.

وقال زهدي إن تموذج العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي قابل للتطبيق في شكل علاقات مابين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، ومابين كل دولة إفريقية على حدة بالاتحاد الأوروبي، ثم مابين كل دولة إفريقية ودولة من دول الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر.

الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادي الاهم للدولة المصرية

وتابع: "تمثل دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأهم للدولة المصرية، باستثمارات تتجاوز 40 مليار يورو، وحجم تجارة بينية متوازنة وكبيرة في الاتجاهين، بينما تظهر بوضوح أطر التعاون المختلفة وتوافق الرؤى السياسية والقضايا المشتركة، ومن أهمها الأمن والسلم والأمن الطاقي على جانبي المتوسط وشمال الصحراء الإفريقية، وكذلك قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية ومقاومة الجريمة والإرهاب، والإرهاب العابر للحدود".

وأشار زهدي إلى أن مصر تحظى بمكانة كبيرة لانها وجهة الاستثمار الأبرز لدول الاتحاد الافريقي والدولة الافريقية الأكثر ملائمة لإستعياب فرص التعاون الممكنة، بينما تظل مصر محور الاتصال والتواصل مابين دول القارة الافريقية ودول الاتحاد الأوروبي.

مفوضية الاتحاد الأوروبي تشيد بالتعاون مع مصر

وثمنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دور، مصر على دورها في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيدة بأهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وعبّرت أورسولا فون في مؤتمر صحفي عُقِد يوم السبت الماضي أمام معبر رفح عن امتنانها الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوتها لزيارة مصر ومشاهدة عمليات المساعدات الإنسانية في العريش ومعبر رفح الحدودي.

كما عبّرت رئيسة المفوضية عن شكرها للسلطات المصرية على ضمانها السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر رفح، مضيفة أن مصر قدمت بالفعل خط الحياة لغزة، وأن الاتحاد الأوروبي يؤيد هذا الأمر.