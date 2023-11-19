الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ العلاقات الدولية: المستشفيات فى غزة تحتاج 150 ألف لتر من الوقود يوميًا

جريدة الدستور

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم القوانين ولا القرارت الدولية، وهناك أزمة إنسانية تتفاقم بشكل يومى، ولكن الجهود المصرية التى تبذلها خاصة على معبر رفح تحاول الحد من الأزمة الإنسانية. 

وأضاف شعث، خلال مداخلة مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم دخول 130 ألف لتر من الوقود إلى غزة بالأمس، مؤكدًا أن هذه الكمية من الوقود ليست كافية، لأن هناك حاجة ملحة للوقود، الذي نفذ خلال 44 يومًا من الاعتداء على غزة، لم يتم إدخال وقود بهم إلا بالأمس. 

 

دخول كمية من الوقود إلى غزة لكنها ليست كافية

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن المستشفيات فقط تحتاج 150 ألف لتر من الوقود يوميًا، بالإضافة إلى احتياج الوقود لـ سيارات الإسعاف، وسيارات نقل المصابين، والغذاء، للاتصالات.

وتابع أسامة شعث، أن مصر وفلسطين أشقاء وشركاء في جميع القضايا السياسية والوطنية العربية، التي تهم القضية الفلسطينية، وهي قضية القدس.

أستاذ العلاقات الدولية الإحتلال الإسرائيلي لقرارت الدولية معبر رفح الجهود المصرية المستشفيات الوقود

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